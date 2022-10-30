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جلاش بكبد الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 12:17 مساء
جلاش بكبد الدجاج
وصفة شهية وسهلة التحضير من الكبد والجلاش (الإنترنت)
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جلاش بكبد الدجاج وصفة من المطبخ المصري لذيذة وشهية جدًا تحضر بطريقة بسيطة وسهلة من مكونات متوفرة، فهي عبارة عن كبد الدجاج المبهرة مع طبقات من الجلاش، تعلميها معنا في خطوات سهلة وبسيطة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
600 غرام كبد دجاج
2 علبة من عجينة جلاش
½ كوب حليب - زبد مذاب
2 حبة وسط بصل مقطعة
حبة فلفل خضراء
2 فص ثوم مهروس
بيضة
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
¼ ملعقة صغيرة : زنجبيل - بابريكا - البهارات السبع - بودرة ثوم - بودرة بصل

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الزيت على نار متوسطة ثم نضيف الكبد ونشوحها لمدة 5 دقائق ثم نضيف البصل والثوم والفلفل، ونصف كمية الملح والفلفل ثم نضيف الزنجبيل والبابريكا والبهارات السبع وبودرة الثوم وبودرة البصل ونقلب المكونات جيدًا ونتركها على النار لمدة 10 دقائق.
- ندهن صينية بالزبد ثم نفرد ورق جلاش العلبة الأولى مع دهن كل طبقة منه بالزبد قبل فرد الطبقة التالية وهكذا حتى انتهاء كامل الكمية ثم نوزع الكبد فوق الجلاش بشكل متساوي على كامل الصينية.
- نقوم بفرد ورق الجلاش من العلبة الثانية فوق الكبد بنفس الطريقة السابقة حتى انتهاء كامل الكمية ثم نقطع الجلاش إلى مربعات وندخل الصينية إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.
- في هذه الأثناء نقوم بخلط الحليب والبيض وما تبقى من الملح والفلفل الأسود بشكل جيد ثم نخرج الصينية ونسقيها من الخليط المحضر ومن ثم نعيدها إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج وتكون قد أخذت اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

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