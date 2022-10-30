جلاش بكبد الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

جلاش بكبد الدجاج وصفة من المطبخ المصري لذيذة وشهية جدًا تحضر بطريقة بسيطة وسهلة من مكونات متوفرة، فهي عبارة عن كبد الدجاج المبهرة مع طبقات من الجلاش، تعلميها معنا في خطوات سهلة وبسيطة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

600 غرام كبد دجاج

2 علبة من عجينة جلاش

½ كوب حليب - زبد مذاب

2 حبة وسط بصل مقطعة

حبة فلفل خضراء

2 فص ثوم مهروس

بيضة

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ ملعقة صغيرة : زنجبيل - بابريكا - البهارات السبع - بودرة ثوم - بودرة بصل