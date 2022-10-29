شكشوكة الدحي المسلوق طبق سهل وسريع من المطبخ التركي مكون من البيض المسلوق والطماطم والبصل والفلفل وجبنة الموزاريلا لذيذة جدًا وغنية بالعناصر الغذائية تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
6 حبات بيض مسلوق
حبة مفرومة: بصل - فليفلة خضراء
3 فصوص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة معجون الطماطم
4 حبات طماطم مطحون
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا
¼ كوب جبنة موزاريلا مبشورة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين
طريقة التحضير
- في مقلاة نضع الزيت على نار متوسطة ونضيف البصل نحركه ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم نضيف الفلفل الأخضر والثوم والملح والفلفل والبابريكا ونقلب جيدًا ثم نضيف معجون الطماطم والطماطم المطحونة نحرك المكونات معًا ثم نتركها على النار لمدة 10 دقائق حتى تتسبك.
- نضيف حبات البيض المسلوق ونوزع الجبنة المبشورة على الوجه ونغطيها ونتركها على النار لمدة 5 دقائق حتى تذوب الجبنة ونسكب في وعاء التقديم ونزين بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم.
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