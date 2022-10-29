شكشوكة الدحي المسلوق

القاهرة - بوابة الوسط

شكشوكة الدحي المسلوق طبق سهل وسريع من المطبخ التركي مكون من البيض المسلوق والطماطم والبصل والفلفل وجبنة الموزاريلا لذيذة جدًا وغنية بالعناصر الغذائية تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

6 حبات بيض مسلوق

حبة مفرومة: بصل - فليفلة خضراء

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة معجون الطماطم

4 حبات طماطم مطحون

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا

¼ كوب جبنة موزاريلا مبشورة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين