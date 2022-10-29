فطائر البطاطا الحلوة بالمربى...

فطائر البطاطا الحلوة والمربى وصفة لذيذة جدًا ومفيدة كون المكون الأساسي فيها البطاطا الحلوة، والتي تحضر بطريقة سهلة من عجينة البطاطا الحلوة والدقيق محشية بالمربى، تعلميها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
400 غرام بطاطا حلوة مسلوقة ومقشرة
500 غرام دقيق
بيضة
150 مل حليب
30 مل زيت نباتي
100 غرام مربى مشمش أو فراولة أو أي نوع حسب الرغبة
10 غرام فانيليا
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة: خميرة فورية - زبدة بدرجة حرارة الغرفة
ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- نضع في وعاء البطاطا الحلوة ونضيف فوقها البيضة والحليب ونخلط جيدًا بالبلندر حتى نحصل على قوام متجانس ثم نضيف فوق الخليط الخميرة والسكر والفانيليا والملح والزيت ونخلط جيدًا ثم نضيف الدقيق ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.
نضيف الزبدة إلى العجينة وندعك جيدًا حتى تتداخل الزبدة مع العجينة ثم نغطيها بشكل محكم ونتركها ترتاح لمدة 60 دقيقة ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى 15 كرة.
- نفرد كل كرة باليد بسماكة 1سنتيمتر ونضيف في الوسط ملعقة صغيرة من المربى ونقوم بغلق العجينة على شكل كرة ثم نقوم بتكرار نفس العملية حتى انتهاء كامل الكمية.
- في صينية فرن مغلفة بورق الزبدة نقوم بصف الكرات جانب بعضها مع ترك مسافة قليلة حتى لا تلتصق عند النضج وندهن الوجه بالحليب وندخل الصينية إلى فرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
- نسكب في وعاء التقديم ونزين بالسكر الناعم أو اللوز المبروش وتقدم مع الشاي أو القهوة.
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