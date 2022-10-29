فطائر البطاطا الحلوة بالمربى

القاهرة - بوابة الوسط

فطائر البطاطا الحلوة والمربى وصفة لذيذة جدًا ومفيدة كون المكون الأساسي فيها البطاطا الحلوة، والتي تحضر بطريقة سهلة من عجينة البطاطا الحلوة والدقيق محشية بالمربى، تعلميها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

400 غرام بطاطا حلوة مسلوقة ومقشرة

500 غرام دقيق

بيضة

150 مل حليب

30 مل زيت نباتي

100 غرام مربى مشمش أو فراولة أو أي نوع حسب الرغبة

10 غرام فانيليا

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة: خميرة فورية - زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة ملح