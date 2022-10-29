دجاج مسحب بالصويا صوص

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج المسحب من الأطباق الشهية والمغذية ويمكن تحضيره بالعديد من الطرق، نقدم إليك أسهلها لتعديها في مطبخك كالمحترفات وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

4 قطع من صدور الدجاج

5 حبات بطاطا مسلوقة مهروسة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

ملعقة صويا صوص

ملعقة كبيرة من الخل

عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان

بصلة مبشورة

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر

2 ملعقة كبيرة من الحليب

3 ملاعق كبيرة من الزيت

ملح وفلفل أسود