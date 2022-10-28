حضري اللحم المقدد في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط

يمتاز اللحم المقدد بسهولة وسرعة تحضيره، فضلا عن طعمه اللذيذ، ويقدم بجانبه الأرز والمعكرونة، كما يمكن إضافته للعديد من الأكلات.

تعرفي إلى طريقة تحضير اللحم المقدد منزليا، بوصفة سهلة وبسيطة، وفق «موضوع».

المكوّنات

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من البزار.

ملعقتان كبيرتان من الكمّون.

ملعقة صغيرة القرفة.

ملعقة صغيرة الزنجبيل.

ربع ملعقة كبيرة من الشطّة البودرة.

ست ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من من اللحم الخشن.

كيلوغرام من اللحم البقري المقطّع إلى شرائح رفيعة.