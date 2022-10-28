حضري اللحم المقدد في مطبخك...

يمتاز اللحم المقدد بسهولة وسرعة تحضيره، فضلا عن طعمه اللذيذ، ويقدم بجانبه الأرز والمعكرونة، كما يمكن إضافته للعديد من الأكلات.
تعرفي إلى طريقة تحضير اللحم المقدد منزليا، بوصفة سهلة وبسيطة، وفق «موضوع».
المكوّنات
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقتان كبيرتان من البزار.
ملعقتان كبيرتان من الكمّون.
ملعقة صغيرة القرفة.
ملعقة صغيرة الزنجبيل.
ربع ملعقة كبيرة من الشطّة البودرة.
ست ملاعق كبيرة من الملح.
ملعقتان كبيرتان من من اللحم الخشن.
كيلوغرام من اللحم البقري المقطّع إلى شرائح رفيعة.
طريقة التحضير
نذيب الملح في الماء، ونضع الخليط على اللحم لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
نغسل اللحم جيداً، ونتركه حتى يجف جيداً. نخلط الفلفل الأسود والبزار، والكمون، والقرفة، والزنجبيل، والشطّة، والملح بشكلٍ جيّد مع بعضها البعض.
نضيف البهارات على اللحم، ونتركه ينقع بالبهارات لمدة لا تقل عن خمس ساعات، حتى يتشرّب كافّة نكهات البهارات.
نترك اللحم في مكان جافّ، ولكن يجب الانتباه إلى عدم تعرّضه للشمس، ونغطّيه بشاش أبيض، ونتركه لمدّة أسبوعين.
نضع في مقلاة الزيت النباتيّ، ونشويه جيداً من الجهتين، ويقدّم وبجانبه أرز أو بيض أو معكرونة.
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