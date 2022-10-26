كيك الزنجبيل في خطوات بسيطة...

كيك الزنجبيل حلوى شهية وسهلة تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1 ¼ كوب دقيق
1 ½ ملعقة صغيرة بيكنغ بودر
½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
¾ ملعقة صغيرة قرفة بودر
½ ملعقة صغيرة زنجبيل بودر
رشة قرنفل بودر
½ ملعقة صغيرة ملح
½ كوب عسل
½ كوب زيت
حبة بيض
½ كوب سكر بني
½ كوب ماء مغلي
¼ كوب ماء بحرارة الغرفة
طريقة التحضير
- نغلي ½ كوب الماء ويرفع من على النار ونضيف العسل ونقلبه جيدا ويضاف عليه البيكنغ صودا ويقلب.
- نضيف ¼ كوب من الماء بحرارة الغرفة ويقلب في وعاء آخر ونضع الدقيق والبيكنغ بودر والملح مع القرفة والزنجبيل القرنفل وتقلب المواد الجافة وتترك جانبا
- في وعاء أكبر نضع الزيت والسكر البني والبيض ويخلط جيدا ويضاف له ½ خليط الدقيق ويقلب.
- ثم يضاف كل خليط الماء، ويقلب وأخيرا نضيف بقية خليط الدقيق ويقلب جيدا حتى يصبح خليطا سائلا متجانسا.
- يصب في صينية مربعة 20 × 20 سم في قاعها والجوانب ورقة زبدة تدخل فرنا ساخنا حرارة 160 حوالي 40 دقيقة ونختبر النضج بخلة أسنان لو طلعت نظيفة فهذا يدل على أنها قد استوت.
- نتركها تبرد وتقلب ونزيل ورق الزبدة وتقطع مربعات وتصبح جاهزة للتقديم.
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