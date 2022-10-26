كيك الزنجبيل في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

كيك الزنجبيل حلوى شهية وسهلة تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1 ¼ كوب دقيق

1 ½ ملعقة صغيرة بيكنغ بودر

½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

¾ ملعقة صغيرة قرفة بودر

½ ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

رشة قرنفل بودر

½ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب عسل

½ كوب زيت

حبة بيض

½ كوب سكر بني

½ كوب ماء مغلي

¼ كوب ماء بحرارة الغرفة