خبز دون دقيق

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير خبز صحي من دون دقيق فهو مناسب لمرضى حساسية الغلوتين ومرضى السكري، فهو غني بالعناصر الغذائية وذو طعم شهي جدا. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع

المكونات

3 ملاعق كبيرة جبنة كريمي

3 صفار بيض - 3 زلال بيض

ملعقة كبيرة عسل

4/1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

ملعقة كبيرة حبة البركة