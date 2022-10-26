خبز دون دقيق...

تعلمي معنا طريقة تحضير خبز صحي من دون دقيق فهو مناسب لمرضى حساسية الغلوتين ومرضى السكري، فهو غني بالعناصر الغذائية وذو طعم شهي جدا. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع
المكونات
3 ملاعق كبيرة جبنة كريمي
3 صفار بيض - 3 زلال بيض
ملعقة كبيرة عسل
4/1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
ملعقة كبيرة حبة البركة
طريقة التحضير
- في وعاء نضع الجبن وصفار البيض والعسل نخلط جيداً باستخدام الخفاقة الكهربائية وفي وعاء آخر نضيف زلال البيض والبيكنغ باودر ثم نقوم بالخلط بالخفاقة الكهربائية لمدة 7 دقائق حتى يصبح القوام كريميا ناعما.
- نسكب الخليط الأول على الخليط الثاني ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ثم نوزعهم في صينية فرن مغلفة بورق الزبدة، ونرش حبة البركة على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.
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