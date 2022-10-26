إندومي بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

إندومي باللحم المفروم طبق شهي للغاية ومغذي عبارة عن نودلز مع لحمة مفرومة مطبوخة بصوص مميز من الصويا وصلصة حارة وكاتشب، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

باكت إندومي

4 ملاعق كبيرة زيت

½ بصلة صغيرة مفرومة

½ حبة فليفلة خضراء صغيرة مفرومة

100 غرام لحمة مفرومة

ملعقة كبيرة كاتشاب

ملعقة كبيرة صلصة حارة

3 ملاعق كبيرة صويا صوص

2 كوب ماء

بصل أخضر للتزيين