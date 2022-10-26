إندومي بالمفروم...

إندومي باللحم المفروم طبق شهي للغاية ومغذي عبارة عن نودلز مع لحمة مفرومة مطبوخة بصوص مميز من الصويا وصلصة حارة وكاتشب، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
باكت إندومي
4 ملاعق كبيرة زيت
½ بصلة صغيرة مفرومة
½ حبة فليفلة خضراء صغيرة مفرومة
100 غرام لحمة مفرومة
ملعقة كبيرة كاتشاب
ملعقة كبيرة صلصة حارة
3 ملاعق كبيرة صويا صوص
2 كوب ماء
بصل أخضر للتزيين
طريقة التحضير
- نضع الزيت في مقلاة ونضيف البصلة والفليفلة ونحرك حتى تذبل ونضيف اللحمة المفرومة ونحرك من حين لآخر حتى تنضج تماما.
- نضيف كلا من الكاتشب والصلصة الحارة والصويا صوص وزيت وبهارات ظرف الإندومي ونحرك.
- نغلي الماء في طنجرة ونسلق فيه شعيرية الإندومي حتى تنضج ثم نصفيها ونضعها فوق اللحم والصوص.
- نحرك المكونات جيدا مع بعضها، ثم نسكبها في طبق التقديم ونزين بالبصل الأخضر وبذلك تكون إندومي اللحم جاهزة.
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