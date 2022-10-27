مسقعة شهية بالخل والثوم

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير المسقعة بالخل والثوم وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ثمرة باذنجان مقطع شرائح متوسطة الحجم

لتر عصير طماطم

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة

فلفل أخضر مقطع حلقات