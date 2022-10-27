مسقعة شهية بالخل والثوم...

تعلمي معنا طريقة تحضير المسقعة بالخل والثوم وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 ثمرة باذنجان مقطع شرائح متوسطة الحجم
لتر عصير طماطم
2 فص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة
فلفل أخضر مقطع حلقات
طريقة التحضير
- في مصفاة نضع شرائح الباذنجان ونرش عليها الملح ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تصفى المياه منها.
- وفي طاسة على النار نقلي الباذنجان حتى يصبح لونه ذهبيا وكذلك الفلفل.
- في طاسة أخرى على النار نضع الزيت ثم نضيف الثوم ونشوحه حتى تظهر رائحة الثوم.
- ثم نضيف الطماطم ونتركها لتتسبك لمدة 5 دقائق ثم نضيف الباذنجان والفلفل ونقلبهم مع الصلصة ونتركها تتسبك قليلا حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
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