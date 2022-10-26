دوناتس دجاج

القاهرة - بوابة الوسط

حضري الدجاج المقرمش بطريقة مختلفة ليقبل عليه أطفالك ويستمتعون بمذاقه الشهي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلو صدور دجاج

حبة بصل مبشور

3 فصوص ثوم

حبة فلفل أخضر

حبة بطاطا مسلوقة ومهروسة

ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملعقة صغيرة زعتر طازج

ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقتان كبيرتان بقسماط

للتغطية:

½ كوب نشا

½ كوب دقيق

2 عدد بيض

2 كوب بقسماط

كوب حليب

رشة ملح وفلفل

لصوص التغميس

½ كوب كاتشب

¼ كوب مايونيز

للقلي:

زيت للقلي غزير