دوناتس دجاج...

حضري الدجاج المقرمش بطريقة مختلفة ليقبل عليه أطفالك ويستمتعون بمذاقه الشهي وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
½ كيلو صدور دجاج
حبة بصل مبشور
3 فصوص ثوم
حبة فلفل أخضر
حبة بطاطا مسلوقة ومهروسة
ملعقة صغيرة بهار مشكل
ملعقة صغيرة زعتر طازج
ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقتان كبيرتان بقسماط
للتغطية:
½ كوب نشا
½ كوب دقيق
2 عدد بيض
2 كوب بقسماط
كوب حليب
رشة ملح وفلفل
لصوص التغميس
½ كوب كاتشب
¼ كوب مايونيز
للقلي:
زيت للقلي غزير
طريقة التحضير
- نضع في الكبة الكهربائية كل المكونات من الدجاج والبطاطا المسلوقة والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات والبقسماط والبصل ونطحنها حتى تصبح مزيجا ناعما.
- نضع المزيج في وعاء ويشكل كرات ومن النصف نعمل فتحة مثل الدوناتس ثم نضع ورق زبدة على صينية ونشكل دوائر الدونات من المزيج.
- نغطي الدونات ونضعها في الفريزر حوالي ساعة حتى تصبح متماسكة، ثم نخرج الدونات المتجمدة من الفريزر ونغطيها بالنشا والدقيق ثم البيض والحليب، ثم البقسماط من كل الجهات.
- نحمي الزيت ونقلي الدونات مع تقليبها حتى تكتسب لونها الذهبي الجميل ونصفيها من الزيت ونضعها في طبق التقديم مع الصوص وتكون جاهزة للتقديم.
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