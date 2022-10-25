تعرفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير كاليماري بالبقسماط والجبن والسلامي، وأعديه في مطبخك بسهولة، فإليكِ المكونات والمقادير والوصفة.
المكونات
6 كاليماري منظف
2 كيس بقسماط مجروش
100 جم سلامي أو بسطرمة
80 غرام موتزاريلا
كوب جبن رومي مبشورة
بيضة
½ كوب معدنوس مفروم
1/4 كوب زيت
2 فص ثوم
فلفل أخضر شرائح
مكعب مرقة الدجاج
كوب ماء
طريقة التحضير
- يخلط البقسماط المجروش مع السلامي والجبن والبيضة و ½ كمية والمعدنوس، مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت وتخلط جميع المكونات جيدا.
- يحشى كاليماري بالخليط وتغلق الفتحة بخلة أسنان.
- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والمعدنوس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبا.
- ثم يضاف كاليماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيا قليلا.
- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج وتخفض الحرارة وتغطى المقلاة حتى النضج ويصبح جاهزا للتقديم.
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