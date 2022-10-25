كاليماري بالبقسماط والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير كاليماري بالبقسماط والجبن والسلامي، وأعديه في مطبخك بسهولة، فإليكِ المكونات والمقادير والوصفة.

المكونات

6 كاليماري منظف

2 كيس بقسماط مجروش

100 جم سلامي أو بسطرمة

80 غرام موتزاريلا

كوب جبن رومي مبشورة

بيضة

½ كوب معدنوس مفروم

1/4 كوب زيت

2 فص ثوم

فلفل أخضر شرائح

مكعب مرقة الدجاج

كوب ماء