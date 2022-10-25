عدس بالشعرية مع الخبز المحمص

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ طريقة تحضير حساء العدس الشهي مع الخبز، لإعداده في مطبخك بسهولة والاستمتاع بفوائده الغذائية المتعددة، إلى جانب الحصول على التدفئة اللازمة خلال فصل الشتاء وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

250 غرام عدس، مغسول

250 غرام شعرية

4 ثمرات طماطم

4 ثمرات جزر مقطعة

ثمرة بصل مقطعة

6 فصوص من الثوم

ملح

شطة

كمون

خبز محمص، مكسر