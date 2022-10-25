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عدس بالشعرية مع الخبز المحمص

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 02:04 مساء
عدس بالشعرية مع الخبز المحمص
طريقة سهلة لتحضير طبق عدس شهي مغذي (الإنترنت)
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نقدم لكِ طريقة تحضير حساء العدس الشهي مع الخبز، لإعداده في مطبخك بسهولة والاستمتاع بفوائده الغذائية المتعددة، إلى جانب الحصول على التدفئة اللازمة خلال فصل الشتاء وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
250 غرام عدس، مغسول
250 غرام شعرية
4 ثمرات طماطم
4 ثمرات جزر مقطعة
ثمرة بصل مقطعة
6 فصوص من الثوم
ملح
شطة
كمون
خبز محمص، مكسر

طريقة التحضير
- ضعي كمية مناسبة من الماء على نار عالية.
- ضعي العدس والبصل والطماطم والجزر والثوم في الماء واتركي المزيج حتى يغلي.
- اتركي العدس حتى يبرد ثم اخلطيه في الخلاط بالكامل.
- حمري الشعيرية حتى تصبح ذهبية اللون ثم ضعي عليها مزيج العدس وقلبيه ثم تبليه بالملح والشطة والكمون.
- ضعي الخبز المحمص في أطباق التقديم ثم ضعي العدس عليها ليصبح جاهزا للتقديم.

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