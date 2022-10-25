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بصل كرسبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 11:47 صباحا
بصل كرسبي
البصل الكرسبي من المقبلات المميزة والشهية (الإنترنت)
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البصل الكرسبي من المقبلات المميزة والتي تقدم في المطاعم ذات شكل جميل جدا وطعم لذيذ لا يقاوم تحضّر بطريقة بسيطة جدا ولا تحتاج لوقت طويل في تحضيرها تعلميه معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات بصل كبيرة
2 كوب دقيق
ملعقتان كبيرتان سكر
بيضة
كوب من الحليب
كوبان زيت نباتي
2/1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- نقوم بتقشير البصل ونبقي على مكان الجذور القاسي وننزع الجذور فقط وفي الطرف المقابل نتخلص من الجزء العلوي في البصل ونبدأ بتقطيع البصل من الجهة العليا ليتشكل معنا البصل في النهاية على شكل وردة.
- نقوم بتحضير طبقة التغطية، نضع في وعاء عميق ذي قطر صغير الدقيق والسكر والبيضة والحليب والملح ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات معا.
- نغرس سيخ الشوي الخشبي في قاعدة كل بصلة من جهة الجذور ونقوم بتغميس البصل بشكل كامل في خليط التغطية حتى يتم تغطية كل جزء من البصل بالخليط.
- في وعاء آخر نضع الزيت النباتي على نار عالية ثم نقوم بغمر البصل المحضر في الزيت ونتركه حتى يتحمر ويصبح «مقرمشا»، ثم نتخلص من السيخ الخشبي ومن الزيت الزائد بوضعه على مناديل المطبخ الورقية ونسكب في وعاء التقديم ويصبح جاهزا للتقديم.

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