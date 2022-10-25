بصل كرسبي

القاهرة - بوابة الوسط

البصل الكرسبي من المقبلات المميزة والتي تقدم في المطاعم ذات شكل جميل جدا وطعم لذيذ لا يقاوم تحضّر بطريقة بسيطة جدا ولا تحتاج لوقت طويل في تحضيرها تعلميه معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات بصل كبيرة

2 كوب دقيق

ملعقتان كبيرتان سكر

بيضة

كوب من الحليب

كوبان زيت نباتي

2/1 ملعقة صغيرة ملح