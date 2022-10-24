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كيف أتخلص من الملح الزائد في الكفتة؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 02:52 مساء
كيف أتخلص من الملح الزائد في الكفتة؟
أفكار بسيطة وعملية للتخلص من الملح الزائد في الكفتة (الإنترنت)
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الكفتة من المأكولات التي يعشقها الجميع ويمكن تحضيرها بعديد الطرق ومع مختلف أنواع الصوص، لكن أحيانا نضع الملح بكمية غير ملائمة للحم الموجود لدينا وبالتالي تكون الكفتة مالحة، إلا أن هناك بعض الحلول التي تساعد في تخفيف الملح من الكفتة والحفاظ على مذاقها الرائع.

تعرف معنا إلى بعض الأفكار وعن كيفية التخلص من الملح الزائد في الكفتة:
- يمكنك زيادة بقسماط ناعم وبصل وإعادة تشكيل عجينة الكفتة.
- ضعي الكفتة في صينية بطاطا واطبخيها في الفرن.
- حضّري صوص طماطم وضعي الكفتة فيه مع مكعبات البطاطا.
- أضيفي اللحمة في أي نوع صلصة مفضل دون إضافة ملح للصلصة.
- يمكنك زيادة كمية اللحمة المفرومة وعجنها من جديد.
- اسلقي بطاطا واهرسيها وقومي بإضافتها لعجينة الكفتة وبالتالي تمتص الملح ويمكن إضافة البيض فتصبح كفتة بانيه.
- قدّمي الكفتة إلى جانب سلطة طحينة أو زبادي دون إضافة ملح لأيٍّ منها.
- قومي بغلي اللحمة بالقليل من الماء وإضافة شرائح بطاطا.
- قدّمي الكفتة في ساندويتش مع صوص طحينة وسلطة خضار من دون ملح وهكذا يتعدل ملح الكفتة.
 

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