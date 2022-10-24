كيف أتخلص من الملح الزائد في الكفتة؟

القاهرة - بوابة الوسط

الكفتة من المأكولات التي يعشقها الجميع ويمكن تحضيرها بعديد الطرق ومع مختلف أنواع الصوص، لكن أحيانا نضع الملح بكمية غير ملائمة للحم الموجود لدينا وبالتالي تكون الكفتة مالحة، إلا أن هناك بعض الحلول التي تساعد في تخفيف الملح من الكفتة والحفاظ على مذاقها الرائع.