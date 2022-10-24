حضري كباب تركي...

كباب علي نازك التركي يعتبر من أشهر وصفات الكباب التركي، والتي تتميز بها مدينة غازي عنتاب خصوصا أنه ذو طعم رائع جدا لا يقاوم، تعرفي إلى طريقة تحضيره معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
700 غرام لحم غنم مقطع قطع متوسطة
كيلو باذنجان
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
ملعقتان كبيرتان حليب - زبدة محماة على النار - معدنوس للتزيين
2 فص ثوم مهروس
½ كوب طحينة
عصير ليمونة
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير
- نغسل الباذنجان ونصفه في صينة ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج ونتركه جانبا حتى يبرد.
- في هذه الأثناء نضع في وعاء وعلى نار متوسطة الزيت النباتي ونضيف اللحم الشقف والفلفل نصف كمية الملح نقلب ونترك اللحم لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.
- نقوم بتقشير الباذنجان ومن ثم فرمه مكعبات صغيرة ثم نضعه في مصفاة للتخلص من الماء وفي وعاء آخر نضع عصير الليمون والثوم ونضيف الطحينة والحليب وباقي الملح ونخلط جيدا حتى يثخن القوام ثم نضيف الباذنجان المقطع ونخلط جيدا.
- نسكب الخليط المحضر في وعاء التقديم ونضيف فوقه اللحم المحمر ونسكب الزبدة المحماة على النار ونزين بالمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.
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