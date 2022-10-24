حضري كباب تركي

القاهرة - بوابة الوسط

كباب علي نازك التركي يعتبر من أشهر وصفات الكباب التركي، والتي تتميز بها مدينة غازي عنتاب خصوصا أنه ذو طعم رائع جدا لا يقاوم، تعرفي إلى طريقة تحضيره معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

700 غرام لحم غنم مقطع قطع متوسطة

كيلو باذنجان

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقتان كبيرتان حليب - زبدة محماة على النار - معدنوس للتزيين

2 فص ثوم مهروس

½ كوب طحينة

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود