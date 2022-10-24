غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

غريبة النوتيلا تعتبر من وصفات الحلويات المميزة تحضر بطريقة سهلة ومن مكونات بسيطة ومتوفرة ولا تحتاج لوقت كبير في تحضيره تعلمي الطريقة معنا واعديها بنفسك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

4 أكواب دقيق

كوب شوكولا نوتيلا

كوب زيت نباتي

¼ ملعقة كبيرة بكينغ باودر

½ كوب سكر بودرة

لتزيين الوجه:

كوب شوكولاتة نوتيلا

كوب لوز مفروم