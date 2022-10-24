Atwasat

غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 12:24 مساء
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الغريبة بالنوتيلا (الإنترنت)
alwasat radio

غريبة النوتيلا تعتبر من وصفات الحلويات المميزة تحضر بطريقة سهلة ومن مكونات بسيطة ومتوفرة ولا تحتاج لوقت كبير في تحضيره تعلمي الطريقة معنا واعديها بنفسك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
4 أكواب دقيق
كوب شوكولا نوتيلا
كوب زيت نباتي
¼ ملعقة كبيرة بكينغ باودر
½ كوب سكر بودرة
لتزيين الوجه:
كوب شوكولاتة نوتيلا
كوب لوز مفروم

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الدقيق ونضيف النوتيلا والزيت ونخلط المكونات معا ومن ثم نضيف السكر البودرة والبكينغ باودر ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متجانسة وناعمة القوام ثم ندخلها الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.
- نخرجها من الثلاجة ونقسمها لكرات متساوية ثم نضغط على كل كرة ونشكل حفرة في وسطها ومن ثم نصفهم في صينية على ورق زبدة وندخلهم الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام النضج.
- نترك أقراص الغريبة جانبا حتى تبرد ثم نصف في وعاء التقديم وفي وسط كل قطعة نضع شوكولاتة النوتيلا ونرش عليها اللوز المفروم وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»

«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال المونديال

قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال ...
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب ...
وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها

وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حساء الشعرية بالدجاج
حساء الشعرية بالدجاج
طاجين الكفتة المغربي
طاجين الكفتة المغربي
حضري بلو بيري كب كيك
حضري بلو بيري كب كيك
حضري جرانولا الشوفان كالمحترفات
حضري جرانولا الشوفان كالمحترفات
كروكيت البطاطا بالنقانق
كروكيت البطاطا بالنقانق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي...
بروفيترول بالشوكولاتة
بروفيترول بالشوكولاتة...
خبز إيطالي من صنع يديك
خبز إيطالي من صنع يديك...
فتة لبنانية بالحمص
فتة لبنانية بالحمص...
جلاش باللحم في 35 دقيقة
جلاش باللحم في 35 دقيقة...
المزيد
كيف أتخلص من الملح الزائد في الكفتة؟
كيف أتخلص من الملح الزائد في الكفتة؟...
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة...
حلوى القصر التركية
حلوى القصر التركية...
كروكيت البطاطا بالنقانق
كروكيت البطاطا بالنقانق...
حضري جرانولا الشوفان كالمحترفات
حضري جرانولا الشوفان كالمحترفات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط