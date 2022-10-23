حلوى القصر التركية

القاهرة - بوابة الوسط

حلوى القصر التركية أو ما تسمى بـ«حلوى السلاطين»، حلوى شهيرة من المطبخ التركي سهلة التحضير بطريقة بسيطة وسريعة ولذيذ جداً يمكن تقديمها في كل المناسبات، حسب «الوصفة».

المكونات

150 غرام زبد.

120 سكر.

100 غرام دقيق.

لتر حليب كامل الدسم.

5 غرام فانيليا.

150غرام جوز هند مبشور.

2 علبة بسكويت بطعم الشوكولا مطحونة ناعم.

لتحضير كريم الشانتيه:

1.5 ظرف كريمة الشانتيه أو120غرامًا.

كوب حليب كامل الدسم بارد جدًا.

3 ملعقة كبيرة فستق حلبي للتزيين- اختياري.