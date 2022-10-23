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حلوى القصر التركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 04:09 مساء
حلوى القصر التركية
تعلمي طريقة تحضير حلوى تركية جديدة وأعديها في مطبخك (الإنترنت)
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حلوى القصر التركية أو ما تسمى بـ«حلوى السلاطين»، حلوى شهيرة من المطبخ التركي سهلة التحضير بطريقة بسيطة وسريعة ولذيذ جداً يمكن تقديمها في كل المناسبات، حسب «الوصفة».

المكونات
150 غرام زبد.
120 سكر.
100 غرام دقيق.
لتر حليب كامل الدسم.
5 غرام فانيليا.
150غرام جوز هند مبشور.
2 علبة بسكويت بطعم الشوكولا مطحونة ناعم.
لتحضير كريم الشانتيه:
1.5 ظرف كريمة الشانتيه أو120غرامًا.
كوب حليب كامل الدسم بارد جدًا.
3 ملعقة كبيرة فستق حلبي للتزيين- اختياري.

طريقة التحضير
- نضع الزبد في وعاء وعلى نار متوسطة، ثم ننتظر حتى يذوب ثم نضيف الطحين نحرك جيدًا لمدة دقيقة ثم نضيف الحليب ونحرك حتى تتجانس المكونات ثم نضيف السكر ونستمر في التحريك حتى الغليان عندها نضيف الفانيليا ونترك الخليط لمدة 3 دقائق حتى يثقل القوام قليلاً.
- في طبق بايركس نفرش جوز الهند والبسكويت المطحون على كامل الطبق ثم نضيف الحليب المطبوخ فوقها بشكل متساوٍ ثم ندخل الطبق إلى الثلاجة لمدة ساعتين حتى يبرد.
- نضع في الخفاقة الكهربائية كريم الشانتيه ونضيف الحليب البارد ونستمر في الخفق حتى يتضاعف الحجم ونحصل على قوام كريمي ثم نضعها في الثلاجة.
- نخرج طبق البايركس من الثلاجة ونضيف فوق الطبقة الأولى طبقة من كريم الشانتيه ونوزعها بشكل متساوٍ ثم نغطيها بطبقة البسكويت الناعم ونزين بالفستق الحلبي.
نقطع الحلوى باستخدام السكين على شكل مربعات، وبذلك تكون حلوى القصر جاهزة.

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