كروكيت البطاطا بالنقانق

القاهرة - بوابة الوسط

كروكيت البطاطا بالنقانق والجبن وصفة شهية ولذيذة جدًا تحضر بطريقة سهلة وبسيطة تقدم على الغداء أو العشاء ولا تحتاج لوقت كبير في تحضيرها.. تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام بطاطا مسلوقة ومهروسة.

250 غرام نقانق دجاج أو السجق.

150 غرام جبنة موزاريلا.

100 غرام جبنة بارميزان.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - كركم - ثوم بودرة - بصل بودرة.

1.5 كوب زيت نباتي للقلي.

للتغطية :

2 بيضة.

كوب دقيق.

كوب بقسماط.

¼ ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود.