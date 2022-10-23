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كروكيت البطاطا بالنقانق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 02:38 مساء
كروكيت البطاطا بالنقانق
كروكيت البطاطا بالنقانق والجبن، وصفة شهية ولذيذة (الإنترنت)
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كروكيت البطاطا بالنقانق والجبن وصفة شهية ولذيذة جدًا تحضر بطريقة سهلة وبسيطة تقدم على الغداء أو العشاء ولا تحتاج لوقت كبير في تحضيرها.. تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام بطاطا مسلوقة ومهروسة.
250 غرام نقانق دجاج أو السجق.
150 غرام جبنة موزاريلا.
100 غرام جبنة بارميزان.
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.
¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - كركم - ثوم بودرة - بصل بودرة.
1.5 كوب زيت نباتي للقلي.

للتغطية :
2 بيضة.
كوب دقيق.
كوب بقسماط.
¼ ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود.

طريقة التحضير
- في وعاء نضع البطاطا المهروسة ونضيف الزبدة والبارميزان والملح والفلفل والكركم والثوم والبصل البودرة نعجن جيدًا حتى تتداخل المكونات معًا وفي وعاء آخر نخفق البيض ونضيف إليه الملح والفلفل.
نضع 2 ملعقة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة ونضيف النقانق ونقلبها لمدة 10 دقائق حتى تتحمر وتنضج تمامًا ثم نضعها على مناديل المطبخ الورقية للتخلص من الزيت والدهون الزائدة.
- نقوم بفرد مقدار ملعقتين كبيرتين من خليط البطاطا المحضر باستخدام النايلون بشكل طولي ثم نضيف الموزاريلا في الوسط تمامًا على طول البطاطا المفرودة ونضيف إصبع النقانق فوقها ثم نقوم بلفها حتى تغلف النقانق تمامًا نكرر العملية حتى انتهاء كامل الكمية.
- نغمس أصابع البطاطا بالطحين من جميع الجهات ثم نغمسها بالبيض المخفوق ومن ثم بالبقسماط ونصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة وندخلها الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- في مقلاة كبيرة نضع الزيت على نار متوسطة وننتظر حتى يسخن ثم نقوم بإضافة أصابع الكروكيت المحضرة ونتركها لمدة 3 دقائق ثم نقلبها على الوجه الآخر ونتركها أيضًا 3 دقائق أخرى حتى تتحمر من جميع الجهات ثم نضعها على مناديل المطبخ الورقية للتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.

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