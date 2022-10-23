حضري جرانولا الشوفان كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم لكِ طريقة تحضير الجرانولا الشهية بالشوفان والعسل، التي تعد من الوجبات قليلة السعرات الحرارية، كما أنها تعمل على الحفاظ على الحمية الغذائية تعرَّفي على الطريقة وطبقيها بنفسكِ وفق «شهية».

المكونات

كوب كامل من الشوفان.

3/4 كوب لوز.

1/4 كوب بذور عباد الشمس.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

2.5 ملعقة صغيرة قرفة بودرة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 كوب زيت عباد الشمس.

1/4 كوب ماء.

3/4 كوب عسل.

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

3 أكواب حليب.

توت.