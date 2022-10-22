حضري بلو بيري كب كيك

القاهرة - بوابة الوسط

كب كيك البلو بيري من الحلويات المميزة بطعمها اللذيذ والمنعش جداً سهلة التحضير بطريقة بسيطة وسريعة تعرفي على طريقة تحضيرها معنا واعجيها في مطبخك، وفق «شهية».

المكونات

2 كوب دقيق

2 بيضة

1.5 كوب حليب كامل الدسم

1 كوب سكر

200 غرام التوت الأزرق البري

50 غرام زبدة مذابة

ملعقة كبيرة برش ليمون

ملعقة صغيرة فانيليا - بيكينغ باودر

¼ ملعقة صغيرة ملح