حضري بلو بيري كب كيك...

كب كيك البلو بيري من الحلويات المميزة بطعمها اللذيذ والمنعش جداً سهلة التحضير بطريقة بسيطة وسريعة تعرفي على طريقة تحضيرها معنا واعجيها في مطبخك، وفق «شهية».
المكونات
2 كوب دقيق
2 بيضة
1.5 كوب حليب كامل الدسم
1 كوب سكر
200 غرام التوت الأزرق البري
50 غرام زبدة مذابة
ملعقة كبيرة برش ليمون
ملعقة صغيرة فانيليا - بيكينغ باودر
¼ ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- في وعاء نخفق البيض ثم نضيف الحليب والزبدة والسكر والفانيليا مع التحريك المستمر حتى تتجانس المكونات معا.
- نضيف الدقيق المنخول والبيكينغ باودر والملح وبرش الليمون بالتدريج مع التحريك حتى نحصل على عجين ذات قوام سائل قليلاً ثم نضيف التوت البري.
- نملأ قوالب الكب كيك بالخليط المحضر حتى ثلثي ارتفاع القوالب ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.
نصف الكب كيك في وعاء التقديم.
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