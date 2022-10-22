حساء الشعرية بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

يعد حساء الشعيرية بالدجاج وجبة دافئة ومغذية ومناسبة للشتاء، قبل الطبق الرئيسي، فهي عبارة عن دجاج مفتت مطبوخ بمرق الدجاج مع الشعيرية شهية للغاية.

تعلمي معنا طريقة تحضير حساء الشعيرية بالدجاج، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 فخذ دجاج مسلوق ومفتت

ملعقة كبيرة زبدة

2 حبة جزر مبشورة

بصلة مفرومة ناعمة

2 فص ثوم مبشور

2 ملعقة كبيرة طحين

2 كوب ماء

6 كوب مرق دجاج

¼ كوب شعيرية

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة ملح

بقدونس للتزيين