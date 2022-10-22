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حساء الشعرية بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 12:38 مساء
حساء الشعرية بالدجاج
حساء شهي ومغذي من الدجاج والشعرية بطريقة سهلة وسريعة (الإنترنت)
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يعد حساء الشعيرية بالدجاج وجبة دافئة ومغذية ومناسبة للشتاء، قبل الطبق الرئيسي، فهي عبارة عن دجاج مفتت مطبوخ بمرق الدجاج مع الشعيرية شهية للغاية.

تعلمي معنا طريقة تحضير حساء الشعيرية بالدجاج، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 فخذ دجاج مسلوق ومفتت
ملعقة كبيرة زبدة
2 حبة جزر مبشورة
بصلة مفرومة ناعمة
2 فص ثوم مبشور
2 ملعقة كبيرة طحين
2 كوب ماء
6 كوب مرق دجاج
¼ كوب شعيرية
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة صغيرة ملح
بقدونس للتزيين

طريقة التحضير
- نسيح الزبدة في طنجرة ونضيف برش الجزر ونحرك من حين لآخر حتى يذبل.
- نضيف البصل ونحرك لبضع دقائق ونضيف الثوم المبشور ونحرك جيداً.
- بعد أن تنضج المكونات نضيف الطحين ونحرك حتى يختفي وتظهر رائحة تحميصه.
- نضيف الماء ونحرك المكونات جيداً ونتركه يغلي ثم نضيف مرق الدجاج ونحرك ونغطي الطنجرة حتى يغلي.
- نزيل الرغوة التي ظهرت على الوجه ثم نضيف الشعيرية ونحرك ونتركها على نار متوسطة لعشر دقائق.
- بعدها نضيف الدجاج والملح والفلفل الأسود ونحرك ونغطي الطنجرة لدقيقتين أو ثلاث.
- نسكب الشوربة في طبق التقديم ونزين بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم.

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