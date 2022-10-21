صدور الدجاج في المقلاة

القاهرة - بوابة الوسط

إليك عزيزتي طريقة تحضير صدور الدجاج في المقلاة، في خطوات سهلة مع ألذ تتبيلة وقدميها إلى جانب البطاطا المقلية والخضار سوتيه، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

كيلوغرام صدور دجاج

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة أوريجانو

ملح

بابريكا

قشر ليمون حامض

2 فص ثوم مهروس

فلفل أسود