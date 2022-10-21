إليك عزيزتي طريقة تحضير صدور الدجاج في المقلاة، في خطوات سهلة مع ألذ تتبيلة وقدميها إلى جانب البطاطا المقلية والخضار سوتيه، حسب «أطيب طبخة».
المكونات
كيلوغرام صدور دجاج
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة أوريجانو
ملح
بابريكا
قشر ليمون حامض
2 فص ثوم مهروس
فلفل أسود
الطريقة
في وعاء نضع زيت الزيتون، نضيف الأوريجانو، الملح، البابريكا، قشر الليمون الحامض، الثوم والفلفل الأسود.
نخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.
نضيف صدور الدجاج إلى التتبيلة ونقلبها حتى تتغلف جيداً.
نترك صدور الدجاج تنتقع في التتبيلة مدة ساعة.
في مقلاة ساخنة على النار، نضع صدور الدجاج ونتركها مدة 7 دقائق على كلّ جهة حتى تنضج تماماً.
نقدم صدور الدجاج إلى جانب الخضار سوتيه على السفرة.
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