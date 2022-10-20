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حضري لانشون لحم صحي في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 11:32 صباحا
حضري لانشون لحم صحي في منزلك
طريقة صحية ولذيذة لتحضير لانشون اللحم بالزيتون (الإنترنت)
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لانشون اللحم بالزيتون نقدمه لك اليوم لتعديه في مطبخك بطريقة صحية بوصفة سهلة وسريعة تُقدَّم على الفطور أو العشاء، وهي مناسبة لساندويتش الأطفال للمدارس تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
1/2 كيلو لحم مفروم خالي من الدهون تماما
4 ملاعق كبيرة جبنة كريمي
حبة عدد بيض
3 ملاعق كبيرة بابريكا
3 عدد بياض بيض مخفوق + لون طعام أحمر يقلبوا معا
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل أسود
كوب زيتون أخضر شرائح
1/4 كوب زيت
مكعب مرقة لحم

طريقة التحضير
- في الكبة نضع كل المقادير ونخلطهم جيدا ونضيف الزيت ونصب الخليط في ورق نايلون ونغلفه جيدا من الجانبين ثم نضعه في فويل ونغلقه من الجانبين مثل البونبونايه جيدا حتى لا يدخل له ماء عند السلق.
- في إناء به ماء مغلي نضع عود قرفة وورق لورا وحبهان ومكعب مرقة لحم وتسلق لمدة ساعة، ثم نخرجه من الماء ونتركه يبرد، ثم يوضع في الثلاجة ليلة كاملة، ونقم بفكه من الورق ويقطع شرائح لعمل الساندويتشات.
 

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