ورقة لحم على الطريقة الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير ورقة اللحم من المطبخ الفلسطيني تعرفي عليها معنا وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام لحم مفروم

100 غرام لية خروف أو شحم غنم أو دهن

2 عدد فلفل حار

حزمة بقدونس مفروم ناعم جدا

حبة فلفل رومي أحمر مفروم ناعم جدا

3 فص ثوم مفروم ناعم جدا

حبة بصل مفروم ناعم

ورق زبدة

رشة زيت

ملعقة كبيرة بهارات لحم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

حبة طماطم مقطع صغير

حبة فلفل رومي للتزيين مقطع أرباع

حبة بصل للتزيين مقطع أرباع

2 حبة فلفل للتزيين مقطع أرباع