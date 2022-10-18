رول البطاطا بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

رول البطاطا واللحم المفروم من الوصفات اللذيذة، التي تحضَّر بطريقة سهلة من مكونات بسيطة يمكن تقديمها في العزومات والمناسبات.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلوغرام لحمة مفرومة

حبة كبيرة مفرومة ناعما: بصل - فليفلة خضراء أو حمراء

6 حبات بطاطا وسط مبروشة ومعصورة

200 غرام موتزاريلا

150 غرام جبنة شيدر

3 بيضات

ملعقتان صغيرتان ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود - بابريكا

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي - معدنوس مفروم

لتحضير صوص البشاميل :

ملعقتان كبيرتان زبدة

ملعقتان كبيرتان دقيق

1.5 كوب حليب

¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أبيض - جوزة الطيب