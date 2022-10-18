رول البطاطا بالمفروم...

رول البطاطا واللحم المفروم من الوصفات اللذيذة، التي تحضَّر بطريقة سهلة من مكونات بسيطة يمكن تقديمها في العزومات والمناسبات.
تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
½ كيلوغرام لحمة مفرومة
حبة كبيرة مفرومة ناعما: بصل - فليفلة خضراء أو حمراء
6 حبات بطاطا وسط مبروشة ومعصورة
200 غرام موتزاريلا
150 غرام جبنة شيدر
3 بيضات
ملعقتان صغيرتان ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود - بابريكا
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي - معدنوس مفروم
لتحضير صوص البشاميل :
ملعقتان كبيرتان زبدة
ملعقتان كبيرتان دقيق
1.5 كوب حليب
¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أبيض - جوزة الطيب
طريقة التحضير
- نضع البطاطا المبروشة والمعصورة في وعاء نضيف فوقها جبنة الشيدر والموتزاريلا والبيض ونصف كمية الملح والفلفل الأسود والبابريكا ونخلط المكونات معا.
- في صينية مغلفة بورق الزبدة والمدهون بالقليل من الزبدة نفرد الخليط ونضغط عليه جيدا حتى يتماسك ثم ندخل الصينية إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تتحمر البطاطا وتأخذ اللون الذهبي.
- في هذه الأثناء نقوم بتحضير الحشوة من اللحم المفروم حيث نضع في وعاء الزيت على نار متوسطة ونضيف اللحم المفروم والبصل والفليفلة الخضراء والملح والفلفل والبابريكا نقلب ونترك المكونات لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج ثم نضيف صلصة الطماطم ونحرك ونترك المكونات على النار لمدة 5 دقائق، ثم نضيف القليل من الماء الساخن نحرك ونترك الخليط على النار حتى يتبخر الماء ثم نضيف المعدنوس ونحرك جيدا ثم نرفع الوعاء عن النار.
- في الوقت نفسه نقوم بتحضير صوص البشاميل حيث نضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة ونضيف الطحين نحرك لمدة ½ دقيقة ثم نضيف الحليب والملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب ونستمر في التقليب حتى الغليان ونتركه على النار حتى يثقل القوام.
- نخرج الصينية من الفرن ونفرد اللحم المحضر فوق البطاطا ونقوم بلف البطاطا على شكل رول ونبقيه في الصينية ونسكب فوقه صوص البشاميل والقليل من جبنة الموتزاريلا والشيدر وندخل الصينية مرة أخرى الفرن لمدة 5 دقائق حتى يتحمر الوجه.
نقطع إلى شرائح ونسكب في وعاء التقديم ويصبح جاهزا للتقديم.
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