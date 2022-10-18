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حضري دونات النوتيلا لأطفالك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 10:23 صباحا
حضري دونات النوتيلا لأطفالك
طريقة سهلة وسريعة لتحضير دونت لوتيلا الشهية (الإنترنت)
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دونات النوتيلا ستكون الوصفة التي تحضرينها دائما؛ لأنها سهلة ومكوناتها متوافرة بالمنزل وهي لذيذة للغاية بعجينة قطنية ومميزة تذوب في الفم مع مذاق النوتيلا الذي لا يقاوم.

تعرفي إلى الطريقة معنا وحضريها لأطفالك ليستمتعوا بمذاقها الشهي من صنع يديك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 أكواب دقيق.
¼ كوب سكر.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
½ ملعقة صغيرة ملح.
كوب حليب سائل.
½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
بيضة.
ملعقتان كبيرتان زبدة.
سكر بودرة للتغطية.

طريقة التحضير
- ننخل الدقيق ونضعه في وعاء ثم نضيف السكر والخميرة والملح ونحرك المكونات الجافة.
- نضيف الحليب والفانيليا والبيض ونحرك المكونات مع بعضها جيدا.
- نبدأ بالعجن ونضيف الزبدة ونعجن قليلا حتى لو كانت لاصقة ثم نرش طحينا على سطح مستوٍ ونستمر بالعجن لحوالي عشر دقائق حتى تصبح طرية وناعمة.
- نضع العجينة في وعاء ونغطيها ونتركها تختمر لحوالي ساعة.
- نشكل كرات متساوية من العجينة ونضغط عليها قليلا ثم نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح ساعة.
- نحمي الزيت قليلا ثم نضع الدونات فيه ونقلي كل طرف لدقيقة على نار هادئة حتى تأخذ لونا خفيفا.
- نغطي قطع الدونات بالسكر الناعم ثم نثقبها ونضع فيها نوتيلا، وبذلك تكون دونات النوتيلا جاهزة للتقديم.

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