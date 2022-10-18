حضري دونات النوتيلا لأطفالك

القاهرة - بوابة الوسط

دونات النوتيلا ستكون الوصفة التي تحضرينها دائما؛ لأنها سهلة ومكوناتها متوافرة بالمنزل وهي لذيذة للغاية بعجينة قطنية ومميزة تذوب في الفم مع مذاق النوتيلا الذي لا يقاوم.

تعرفي إلى الطريقة معنا وحضريها لأطفالك ليستمتعوا بمذاقها الشهي من صنع يديك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب دقيق.

¼ كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

½ ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب سائل.

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

بيضة.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

سكر بودرة للتغطية.