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دجاج ستيك بالريحان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 05:03 مساء
دجاج ستيك بالريحان
ستيك الدجاج الشهي بالمشروم.. لتعديه في مطبخك (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة تحضير ستيك الدجاج الشهي بالمشروم، لتعديه في مطبخك وتستمتعين بمذاقه الشهي في خطوات بسيطة وسريعة من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «صحتك».

المكونات
ستيك الدجاج بصلصة الفطر
4 قطع صدر دجاج
200 غرام فطر مقطع
200 غرام كريمة
ملعقتان كبيرتان زبدة
فصان من ثوم مهروس
ملعقة كبيرة زيت
ملعقتان كبيرتان من خردل
ريحان وكمون

طريقة التحضير
- ضعي الزبدة والثوم على النار، وقلبي حتى تفوح رائحتها وضيفي الفطر، والكمون والريحان، والخردل والكريمة وقلبي، ثم اتركيها على النار حتى تتسبك.
- ضعي الزيت في مقلاة أخرى، وأضيفي صدور الدجاج، واتركيها لتنضج.
- بعد أن ينضج الدجاج، أضيفيه إلى الكريمة، واتركيه على النار قليلا، حتى يصبح جاهزا للتقديم.

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