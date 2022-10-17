دجاج ستيك بالريحان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير ستيك الدجاج الشهي بالمشروم، لتعديه في مطبخك وتستمتعين بمذاقه الشهي في خطوات بسيطة وسريعة من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «صحتك».

المكونات

ستيك الدجاج بصلصة الفطر

4 قطع صدر دجاج

200 غرام فطر مقطع

200 غرام كريمة

ملعقتان كبيرتان زبدة

فصان من ثوم مهروس

ملعقة كبيرة زيت

ملعقتان كبيرتان من خردل

ريحان وكمون