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كيك بالقرفة والتوفي صوص

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:12 مساء
كيك بالقرفة والتوفي صوص
طريقة تحضير حلوى شهية ومغذية من التمر مع التوفي صوص (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة تحضير حلوى شهية ومغذية من التمر مع التوفي صوص بشكل سريع وسهل، وفقا لموقع «شملولة».. تعلميها معنا.
المكونات
8 ملاعق كبيرة زبدة (مقادير كيك التمر)
كوب سكر بني
بيضة
1/4 كيلو تمر مخلي
كوب ونصف دقيق
ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر
ملعقة صغيرة القرفة
رشة ملح
1/2 كوب ماء
15 ملعقة كبيرة زبدة (مقادير صوص التوفي)
كوب سكر بني
كوب كريمة
1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبيرا ونضع فيه الزبدة والسكر، ونخلط بالمضرب الكهربائي حتى يختلط السكر بالزبد.
- نضع البيضة لخليط الزبد ونستمر في الخلط حتى تختفي البيضة.
- نضيف التمر لخليط الزبد ونقلب بملعقة عادية.
في طبق جديد نضع الدقيق والبيكنغ باودر والقرفة والملح ونقلب كل المكونات الجافة معًا.
- نضيف المكونات الجافة لخليط الزبدة والتمر ثم نضيف الماء ونقلب الخليط بملعقة كبيرة حتى تتكون عجينة كيكة التمر.
- نحضر صينية ونبطنها بالقليل من الدقيق والزبدة، ثم نفرد فيها خليط كيكة التمر.
- ندخل الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.
- في وعاء على النار نضع الزبدة والسكر البني والكريمة والملح مع التقليب بمضرب سلك يدوي ونقلب حتى تذوب الزبدة ويختفي السكر.
- نترك الخليط على النار مع التقليب حتى نحصل على خليط صوص التوفي.
- نقطع كيكة التمر ثم نسكب عليها صوص التوفي وتصبح جاهزة للتقديم.

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