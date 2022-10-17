كيك بالقرفة والتوفي صوص

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى شهية ومغذية من التمر مع التوفي صوص بشكل سريع وسهل، وفقا لموقع «شملولة».. تعلميها معنا.

المكونات

8 ملاعق كبيرة زبدة (مقادير كيك التمر)

كوب سكر بني

بيضة

1/4 كيلو تمر مخلي

كوب ونصف دقيق

ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر

ملعقة صغيرة القرفة

رشة ملح

1/2 كوب ماء

15 ملعقة كبيرة زبدة (مقادير صوص التوفي)

كوب سكر بني

كوب كريمة

1/4 ملعقة صغيرة ملح