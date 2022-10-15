حضري بيستو الريحان...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير بيستو الريحان في خطوات سهلة، واستخدميها لتحضير ألذ أطباق المعكرونة أو صوص البيستو مع الدجاج وشرائح اللحم، وفق «أطيب طبخة».
المقادير والمكونات
40 غرام فول سوداني
3 أكواب ريحان
6 فصوص ثوم
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون حامض
كوب وربع زيت زيتون
نصف ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف كوب جبن بارميزان
ملعقة كبيرة سكر
الخطوات والطريقة
في مقلاة، على نار هادئة، نحمص الفول السوداني دون أن يتحمر.
في وعاء الخلاط الكهربائي، نضع الريحان، الثوم، عصير الليمون، الزيت، الفول السوداني.
نطحن المكونات في الخلاط حتى تتجانس.
نضيف الملح، الفلفل الأسود، السكر والبارميزان.
نخلط المكونات حتى تمتزج وتصبح صوص البيستو جاهزة.. وصحتين.
تعليقات