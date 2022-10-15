حضري بيستو الريحان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير بيستو الريحان في خطوات سهلة، واستخدميها لتحضير ألذ أطباق المعكرونة أو صوص البيستو مع الدجاج وشرائح اللحم، وفق «أطيب طبخة».

المقادير والمكونات

40 غرام فول سوداني

3 أكواب ريحان

6 فصوص ثوم

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون حامض

كوب وربع زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف كوب جبن بارميزان

ملعقة كبيرة سكر