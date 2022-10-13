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5 مطاعم في إسطنبول تنضم لدليل «ميشلان»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 11:25 صباحا
5 مطاعم في إسطنبول تنضم لدليل «ميشلان»
دليل ميشلان الفرنسي أقدم مرجع للفنادق والمطاعم بأوروبا في صورة بباريس، 21 يناير 2020 (أ ف ب)
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منح دليل «ميشلان»، الثلاثاء، تصنيفاته الأولى لمطاعم في إسطنبول محتفيا بروح الابتكار والتقاليد المُحدثة في المدينة التركية، ومن أبرزها تصنيف نجمتين لأحد المطاعم.

وأشار المدير الدولي لدليل «ميشلان» غويندال بولينيك إلى أن خمسة من مطاعم المدينة الكائنة على مضيق البوسفور والتي تتميز بعراقة مطبخية نظرا إلى وقوعها بين بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط وهضاب الأناضول، باتت حاصلة على نجوم «ميشلان» و53 أخرى موصى بزيارتها، وهو «ما يعكس ثراء مجال الطهو فيها المفتوح على العالم»، وفق «فرانس برس».

وحصل مطعم «تورك» للطاهي فاتح توتاك على نجمتي «ميشلان» بسبب إعادة ابتكاره الأطباق التركية التقليدية التي تستند إلى منتجات محلية حصرا.

وبعدما عمل مدى 16 عاما مع كبار الطهاة في آسيا من بينهم بول بيريه في سنغافورة ورينيه ريدزيبي في كوبنهاغن، عاد فاتح توتاك (37 عاما) سنة 2019 إلى مسقط رأسه إسطنبول لافتتاح مطعمه الخاص.

وأعطى الدليل تصنيف نجمتين للمطعم احتفاءً بـ«تشبث توتاك بمنطقته وجذوره»، ولتسليط الضوء على «أطباقه التي غالبا ما تكون معززة بالنكهات الحمضية والدخانية السلسة».

وقال توتاك «نحن نصنع التاريخ»، مؤكدا أن «هذا التصنيف المميز يحلم به كل طاهٍ».

نجمة خضراء
ومن بين المطاعم الأربعة التي حصلت على تصنيف نجمة واحدة، «أراكا» للطاهية زينب بينار تاسديمير إذ حاز نجمة «ميشلان» عن «قائمة أطباق تركز على الخضر الموسمية والأعشاب الطازجة»، و«نيكول» الذي يتميز بأطباق تقليدية مليئة بتوابل من الشرق الأوسط.

وإضافة إلى «أراكا» و«نيكول» حاز تصنيف نجمة واحدة مطعما «ميكلا» و«نيولوكال» اللذان يقعان في مقر البنك العثماني السابق بحي غلطة، ويتميزان بأطباق خاصة بالأناضول يمتزج فيها «التقليد بالحداثة»، بحسب دليل «ميشلان».

وحاز «نيولوكال» أيضا على تصنيف «نجمة خضراء» لـ«جهوده ومبادراته المراعية للبيئة».

وقال دليل «ميشلان» إن «الطاهي مكسوت أشقر وفريقه من الشباب استثمروا بصورة خاصة في حماية المطبخ التركي والعوامل البيئية التركية التي يرى البعض أنها مهددة بالزوال، والترويج لها».

إلى ذلك، مُنحت عشرة مطاعم تصنيف «بيب غورمان» الذي يسلط الضوء على المطاعم التي تقدم أطباقا ذات جودة عالية وبأسعار مدروسة. ويُعتبر هذا التصنيف مهما في تركيا التي تواجه أزمة اقتصادية حادة وتضخم يزيد على 83%.

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