لازانيا لحم بالموتزاريلا...

نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير اللازانيا باللحم المفروم والصلصة، لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
علبة معكرونة لازانيا
½ كيلو لحم مفروم
2 عدد جزر مبشور
عدد بصل كبير مبشور
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملعقة كبيرة سكر
ملعقتان كبيرتان زيت
4 عدد طماطم معصور
كوب عصير عنب دون سكر
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة أوريجانو
مكعب مرقة ماغي
½ كوب كريمة طبخ
½ كوب مياه
كوب جبن موتزاريلا مبشور
لصوص البشاميل
ملعقتان كبيرتان زبدة
ملعقتان كبيرتان دقيق
كوب حليب
طريقة التحضير
- في طاسة على النار نشوح اللحم ثم نضيف البصل والجزر والثوم ونقلبهم.
- نضع الصلصة ونتبل بالسكر والملح والفلفل الأسود.
- ونقلب المكونات معا ثم نضع الطماطم المعصورة.
- نضع كريمة الطبخ ونذوب مرقة في المياه.
- نضع الأوريجانو ثم تترك لتطبخ لمدة 15 دقيقة.
- لعمل البشاميل في حلة على النار نضع الزبدة والدقيق.
- يطبخ الدقيق ثم نضع الحليب بالتدريج.
- في صينية نضع اللحم المفروم ثم طبقة لازانيا ثم طبقة بشاميل ولحم مفروم.
- ونكرر الطبقات وعلى آخر طبقة نضع الجبن الموتزاريلا.
- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
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