لازانيا لحم بالموتزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير اللازانيا باللحم المفروم والصلصة، لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

علبة معكرونة لازانيا

½ كيلو لحم مفروم

2 عدد جزر مبشور

عدد بصل كبير مبشور

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة سكر

ملعقتان كبيرتان زيت

4 عدد طماطم معصور

كوب عصير عنب دون سكر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة أوريجانو

مكعب مرقة ماغي

½ كوب كريمة طبخ

½ كوب مياه

كوب جبن موتزاريلا مبشور

لصوص البشاميل

ملعقتان كبيرتان زبدة

ملعقتان كبيرتان دقيق

كوب حليب