حساء الذرة والدجاج...

نقدم إليك طريقة عمل حساء الدجاج بالذرة، بوصفة سهلة وبسيطة، ويمكنك تقديمها كطبق جانبي بجانب الأرز والدجاج المشوي، حسب «شملولة».
المكونات
1 و1/2 علبة كريمة
200 غرام من الذرة
فلفل أبيض
1/2 ملعقة صغيرة سكر.
1/4 ملعقة صغيرة مل
ملعقة طعام نشاء تذاب في كوب ماء.
بياض بيضتين
صدور دجاج مسلوقة
4 أكواب ماء ساخنة
طريقة التحضير
- يوضع الماء الساخن والسكر على النار ويترك ليغلي.
ثم تضاف الكريمة والذرة والذرة الحب وقطع الدجاج المسلوقة وتترك لتغلي.
- ثم يضاف النشاء ويحرك حتى يتجانس ثم الملح والفلفل ويضاف بياض البيض على الشوربة ثم يحرك بالمضرب وتترك الشوربة لتغلي حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
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