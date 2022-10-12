حساء الذرة والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة عمل حساء الدجاج بالذرة، بوصفة سهلة وبسيطة، ويمكنك تقديمها كطبق جانبي بجانب الأرز والدجاج المشوي، حسب «شملولة».

المكونات

1 و1/2 علبة كريمة

200 غرام من الذرة

فلفل أبيض

1/2 ملعقة صغيرة سكر.

1/4 ملعقة صغيرة مل

ملعقة طعام نشاء تذاب في كوب ماء.

بياض بيضتين

صدور دجاج مسلوقة

4 أكواب ماء ساخنة