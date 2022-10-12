تشيز كيك كريمي في 10 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط

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المكونات

بسكويت مفتت

جبن كريم كيري

100 غرام زبد مذوب

قشدة

كريمة

فانيليا

ملعقتان عصير ليمون حامض

ملعقة ونصف سكر