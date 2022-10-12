تشيز كيك كريمي في 10 دقائق...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير تشيز كيك في خطوات سريعة وغير مكلفة وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
بسكويت مفتت
جبن كريم كيري
100 غرام زبد مذوب
قشدة
كريمة
فانيليا
ملعقتان عصير ليمون حامض
ملعقة ونصف سكر
طريقة التحضير
- اخلطي البسكويت والزبد في وعاء متوسط الحجم ثم رصي الخليط في قالب متحرك القاعدة.
- أدخلي القالب إلى الثلاجة لحوالي 10 دقائق حتى تتجمد طبقة البسكويت قليلا.
- لتحضير الحشوة، ضعي الجبن، القشدة، الكريمة، الفانيليا، عصير الليمون والسكر في وعاء متوسط الحجم.
- اخلطي المكونات بواسطة خفاق يدوي حتى يتشكل مزيج متجانس القوام.
- أخرجي القالب من الثلاجة ووزعي مزيج الكريمة على الوجه ثم أعيديه لحوالي 5 ساعات على الأقل ويصبح جاهزا للتقديم.
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