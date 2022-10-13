ورق عنب بزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

ورق العنب من أشهر الأكلات في الوطن العربي بأكمله، نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره بسعرات حرارية أقل باستخدام زيت الزيتون.

تعرفي إلى الطريقة معنا واأعديه في مطبخك بشكل صحي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ربع كيلوغرام من ورق العنب

كوب من الأرز

حبة بصل، مقطعة إلى مربعات

حبة طماطم مقطعة إلى مربعات

باقة مشكلة من المعدنوس والنعناع

ملح وفلفل، حسب الرغبة

عصير ليمون

كوب من زيت الزيتون

ثلاثة فصوص من الثوم