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ورق عنب بزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 03:35 مساء
ورق عنب بزيت الزيتون
ورق عنب صحي بسعرات حرارية قليلة (الإنترنت)
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ورق العنب من أشهر الأكلات في الوطن العربي بأكمله، نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره بسعرات حرارية أقل باستخدام زيت الزيتون.
تعرفي إلى الطريقة معنا واأعديه في مطبخك بشكل صحي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
ربع كيلوغرام من ورق العنب
كوب من الأرز
حبة بصل، مقطعة إلى مربعات
حبة طماطم مقطعة إلى مربعات
باقة مشكلة من المعدنوس والنعناع
ملح وفلفل، حسب الرغبة
عصير ليمون
كوب من زيت الزيتون
ثلاثة فصوص من الثوم

طريقة التحضير
- يُغسل ورق العنب، ثم يصفى، يغسل الأرز، يفرم المعدنوس والنعناع ويخلطان مع الأرز، ثم يضاف البصل والطماطم والملح والفلفل وقليل من الليمون والثوم، يخلط هذا المزيج جيا.
- يحشى ورق العنب بهذا المزيج، ثم يلف ويرص في داخل القدر، التي يضاف إليها الكمية المتبقية من عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم ورشة من الملح وقليل من الماء حتى تغطي ورق العنب، ويغطى ويترك حتى يغلي.
- تخفف النار مع إيداعه لمدة ساعة تقريبا حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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