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خبز صحي بدقيق اللوز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 04:55 مساء
خبز صحي بدقيق اللوز
طريقة عمل خبز اللوز دون استخدام دحي (الإنترنت)
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لخبز اللوز مذاقه الشهي، واستخداماته المتعددة التي تناسب أغلب الأنظمة الغذائية وكذلك مرضى السكري.
وهنا نعرض لك طريقة عمل خبز اللوز دون استخدام دحي (بيض)، يمكنك تجهيزها في خطوات قليلة.

المكونات
100غرام دقيق اللوز
50 غراما دقيق جوز الهند
بياض بيضة
ملعقتان صغيرتان إسبغول «وهي عشبة هندية تتوافر على شكل حبيبات أو مسحوق»
10 غرامات خميرة فورية
100 ملي لتر ماء دافئ
½ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة راشي لدهن الإناء
سمسم للوجه

طريقة التحضير
- ضعي الخميرة في وعاء ثم ضعي الماء الدافئ وغطي الوعاء، ثم في إناء آخر ضعي اللوز والجوز الهند والإسبغول والملح يخلط وضعي الخميرة ثم ضيفي الماء بالتدريج واعجني المكونات جيدًا.
- ضيفي الخليط المتكون لديك إلى صينية الفرن وادهنيه بملعقة من الراشي، ثم ضعي القالب داخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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