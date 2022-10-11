خبز صحي بدقيق اللوز

القاهرة - بوابة الوسط

لخبز اللوز مذاقه الشهي، واستخداماته المتعددة التي تناسب أغلب الأنظمة الغذائية وكذلك مرضى السكري.

وهنا نعرض لك طريقة عمل خبز اللوز دون استخدام دحي (بيض)، يمكنك تجهيزها في خطوات قليلة.

المكونات

100غرام دقيق اللوز

50 غراما دقيق جوز الهند

بياض بيضة

ملعقتان صغيرتان إسبغول «وهي عشبة هندية تتوافر على شكل حبيبات أو مسحوق»

10 غرامات خميرة فورية

100 ملي لتر ماء دافئ

½ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة راشي لدهن الإناء

سمسم للوجه