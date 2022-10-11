حمص بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

حمص بالكريمة من الوصفات المميزة وبشكل مختلف تماما عن المعتاد فهي عبارة عن حمص بصلصة الطماطم والكريمة ذات مذاق وطعم شهي.

تعرفي إلى الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 ملاعق زبدة

بصلة كبيرة مفرومة

1ملعقة صغيرة ثوم مهروس

2/1 ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بزار- كزبرة مجففة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

كوب عصير طماطم

علبة كريمة طبخ

1.5 كوب حمص مسلوق

للتزيين: بقدونس مفروم فليفلة حمراء حارة