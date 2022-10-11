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حمص بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 10:05 صباحا
حمص بالكريمة
طريقة جديدة لتحضير الحمص الشهي بإضافة الكريمة (الإنترنت)
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حمص بالكريمة من الوصفات المميزة وبشكل مختلف تماما عن المعتاد فهي عبارة عن حمص بصلصة الطماطم والكريمة ذات مذاق وطعم شهي.
تعرفي إلى الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 ملاعق زبدة
بصلة كبيرة مفرومة
1ملعقة صغيرة ثوم مهروس
2/1 ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بزار- كزبرة مجففة
ملعقة كبيرة معجون طماطم
كوب عصير طماطم
علبة كريمة طبخ
1.5 كوب حمص مسلوق
للتزيين: بقدونس مفروم فليفلة حمراء حارة

طريقة التحضير
- نضع الزبدة في وعاء وعلى نار متوسطة ثم نضيف البصل والثوم المهروس ونحرك لمدة 5 دقائق، ثم نضيف عصير الطماطم ومعجون الطماطم والماء والملح والفلفل وبزار والكزبرة المجففة وكريمة الطبخ، ونحرك جيدا حتى تمتزج المكونات ثم نترك الخليط على النار حتى الغليان.
- نضيف الحمص ونحرك المكونات معا ونتركها لمدة 5 دقائق على النار، ثم نسكب في طبق التقديم ونزين الوجه بالبقدونس والفلفل ويصبح الطبق جاهزا للتقديم.

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