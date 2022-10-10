سلطة الرمان والخس من السلطات المميزة والغنية بالعناصر الغذائية، ومفيدة جدا للتخلص من الوزن الزائد وتتميز بطعم شهي ولذيذ جدا، يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة.
المكونات
1.5 كوب رمان مفرط
4 أكواب خس مفروم
¼ كوب لوز مقطع شرائح
¼كوب أرز أسود مسلوق
¼ كوب جبنة فيتا مقطعة مكعبات
لتحضير الدريسينغ: 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون
¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود
1.5 ملعقة صغيرة سكر
طريقة التحضير
- لتحضير الدريسينغ نضع في وعاء عصير الليمون والملح والسكر والفلفل، ونخلط المكونات معا حتى تتجانس وتتداخل.
- في وعاء التقديم نضع الخس واللوز والأرز والرمان، ثم نضيف الدريسينغ ونخلط جيدا، ثم نزين الوجه بالجبنة وتصبح جاهزة للتقديم.
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