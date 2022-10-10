سلطة الرمان والخس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الرمان والخس من السلطات المميزة والغنية بالعناصر الغذائية، ومفيدة جدا للتخلص من الوزن الزائد وتتميز بطعم شهي ولذيذ جدا، يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة.

المكونات

1.5 كوب رمان مفرط

4 أكواب خس مفروم

¼ كوب لوز مقطع شرائح

¼كوب أرز أسود مسلوق

¼ كوب جبنة فيتا مقطعة مكعبات

لتحضير الدريسينغ: 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود

1.5 ملعقة صغيرة سكر