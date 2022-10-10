مهلبية بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط

مهلبية بالفرن وصفة سهلة وسريعة التحضير من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، فهي تحضر من البيض والحليب، وتتميز بطعم لذيذ وشهي جدا.

تعلمي طريقة عمل المهلبية بالفرن معنا وحضريها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

¾ لتر حليب

5 ملاعق كبيرة سكر

5 صفار بيض

4 ملاعق نشاء

ملعقة صغيرة فانيلا

جبنة كريمي

ملعقتان كبيرتان زبدة مذابة