مهلبية بالفرن وصفة سهلة وسريعة التحضير من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، فهي تحضر من البيض والحليب، وتتميز بطعم لذيذ وشهي جدا.
تعلمي طريقة عمل المهلبية بالفرن معنا وحضريها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
¾ لتر حليب
5 ملاعق كبيرة سكر
5 صفار بيض
4 ملاعق نشاء
ملعقة صغيرة فانيلا
جبنة كريمي
ملعقتان كبيرتان زبدة مذابة
طريقة التحضير
- في وعاء نضع صفار البيض والسكر والفانيلا ونخفقهم، ثم نضيف الحليب والنشاء ونخفق جيدا، ثم نرفعهم على نار متوسطة لمدة 10دقائق مع التحريك المستمر حتى يثخن القوام.
- نضيف الجبنة ونحرك حتى تذوب ومن ثم نصب الخليط في قالب وندخله البراد لمدة ثلاث ساعات.
- نخرج القالب ونقطعه وندهن الوجه بالزبدة المذابة ثم ندخله الفرن لمدة خمس دقائق حتى يأخذ اللون الذهبي ويصبح جاهزا للتقديم.
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