فتة دجاج مدخنة بالزبادي...

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير الفتة المدخنة مع الدجاج والزبادي لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
عدد دجاجة كبيرة بتتبيلة الباربيكيو.
كوب ونصف خبز محمص.
2 كوب أرز بسمتي منقوع.
2 معلقة صغيرة كركم.
2 معلقة كبيرة سمن.
كوب زبادي.
1/4 كوب مايونيز بالثوم.
2 معلقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة ملح.
معلقة صغيرة فلفل أسود.
بقدونس مفروم للتزيين.
لوز مقلي للتزيين.
طريقة التحضير
- توضع الدجاجة في سيخ الفرن وتترك لتشوى على نار متوسطة لمدة ساعة وربع ويشوح الأرز في السمن في وعاء عميق ثم يضاف مقدار 4 أكواب من الماء الساخن، ثم الكركم والملح ويغطى القدر، ويترك على نار هادئة إلى أن يتشرب الأرز كل السوائل ويفلفل.
- يمزج الزبادي مع المايونيز وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود ويقلب الكل جيدًا ويرص الخبز المحمص في طبق التقديم ثم توضع طبقة من الأرز الأصفر ثم يقطع الدجاج لقطع وتخلى من العظام وتوزع فوق الأرز وتغطى بمزيج الزبادي والمايونيز وتزين بالبقدونس واللوز المقلي ثم تقدم.
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