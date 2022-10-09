Atwasat

فتة دجاج مدخنة بالزبادي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 04:34 مساء
فتة دجاج مدخنة بالزبادي
لفتة المدخنة مع الدجاج والزبادي لتعديها في مطبخك (الإنترنت)
alwasat radio

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير الفتة المدخنة مع الدجاج والزبادي لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
عدد دجاجة كبيرة بتتبيلة الباربيكيو.
كوب ونصف خبز محمص.
2 كوب أرز بسمتي منقوع.
2 معلقة صغيرة كركم.
2 معلقة كبيرة سمن.
كوب زبادي.
1/4 كوب مايونيز بالثوم.
2 معلقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة ملح.
معلقة صغيرة فلفل أسود.
بقدونس مفروم للتزيين.
لوز مقلي للتزيين.

طريقة التحضير
- توضع الدجاجة في سيخ الفرن وتترك لتشوى على نار متوسطة لمدة ساعة وربع ويشوح الأرز في السمن في وعاء عميق ثم يضاف مقدار 4 أكواب من الماء الساخن، ثم الكركم والملح ويغطى القدر، ويترك على نار هادئة إلى أن يتشرب الأرز كل السوائل ويفلفل.
- يمزج الزبادي مع المايونيز وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود ويقلب الكل جيدًا ويرص الخبز المحمص في طبق التقديم ثم توضع طبقة من الأرز الأصفر ثم يقطع الدجاج لقطع وتخلى من العظام وتوزع فوق الأرز وتغطى بمزيج الزبادي والمايونيز وتزين بالبقدونس واللوز المقلي ثم تقدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين

غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام

50 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»

قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في ...
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات

اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية

تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم

مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض

الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بسكويت اللوز والشوكولاتة
بسكويت اللوز والشوكولاتة
السمك المشوي بالثوم
السمك المشوي بالثوم
كيك الزبادي بالجوز هند
كيك الزبادي بالجوز هند
حمام شهي بحشوة الفريك
حمام شهي بحشوة الفريك
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة...
صينية سمك على الطريقة الإيطالية
صينية سمك على الطريقة الإيطالية...
مهلبية بالجيلي
مهلبية بالجيلي...
فطائر الجبن بالسمسم والزيتون
فطائر الجبن بالسمسم والزيتون...
خبز الفوكاشيا الإيطالي
خبز الفوكاشيا الإيطالي...
المزيد
فتة دجاج مدخنة بالزبادي
فتة دجاج مدخنة بالزبادي...
سلطة فواكه بالشوفان
سلطة فواكه بالشوفان...
أرز بالدجاج على الطريقة الصينية
أرز بالدجاج على الطريقة الصينية...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي...
حمام شهي بحشوة الفريك
حمام شهي بحشوة الفريك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط