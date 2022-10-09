فتة دجاج مدخنة بالزبادي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير الفتة المدخنة مع الدجاج والزبادي لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عدد دجاجة كبيرة بتتبيلة الباربيكيو.

كوب ونصف خبز محمص.

2 كوب أرز بسمتي منقوع.

2 معلقة صغيرة كركم.

2 معلقة كبيرة سمن.

كوب زبادي.

1/4 كوب مايونيز بالثوم.

2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة فلفل أسود.

بقدونس مفروم للتزيين.

لوز مقلي للتزيين.