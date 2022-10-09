سلطة فواكه بالشوفان...

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق صحي ومغذي يناسب الكبار والأطفال من الشوفان والفواكه المفيدة للجسم، تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كوب توت أسود.
1/2 كوب توت أحمر.
حبة موز مقطع حلقات.
1/2 كوب فراولة مقطعة.
كوب رمان حبوب.
حبة كيوي مقطعة.
حبة تفاح أخضر مقطع مكعبات.
كوب عصير فراولة.
ملعقة عسل.
كوب زبادي خالي الدسم.
1/4 كوب شوفان محمص في الفرن.
1/4 كوب عين جمل.
ملعقة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة شاي أخضر ناعم.
طريقة التحضير
- قومي بإضافة الفاكهة المقطعة مع بعضها البعض في إناء كبير ثم قومي بتقليبها جيدًا، وأضيفي عليها عصير الفراولة والزبادي الدايت والشوفان ثم قلبي الخليط جيدًا.
- اخلطي جميع المكونات ثم ضعيها في الثلاجة مدة من ساعة إلى ساعتين وتقدم باردة.
قومي بوضع عين الجمل فوق الخليط للتجميل، ويصبح الطبق جاهزًا للتقديم.
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