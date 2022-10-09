سلطة فواكه بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق صحي ومغذي يناسب الكبار والأطفال من الشوفان والفواكه المفيدة للجسم، تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب توت أسود.

1/2 كوب توت أحمر.

حبة موز مقطع حلقات.

1/2 كوب فراولة مقطعة.

كوب رمان حبوب.

حبة كيوي مقطعة.

حبة تفاح أخضر مقطع مكعبات.

كوب عصير فراولة.

ملعقة عسل.

كوب زبادي خالي الدسم.

1/4 كوب شوفان محمص في الفرن.

1/4 كوب عين جمل.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة شاي أخضر ناعم.