أرز بالدجاج على الطريقة الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الصيني نقدم لك طريقة تحضير أرز بالدجاج بهذه الوصفة السهلة والشهية، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات

250 غرام أرز حبة قصيرة

حبة جزر مبشور

ربع كوب ذرة مسلوقة

كوب فاصوليا خضراء

ربع كوب بازلاء

2 كرفس مفروم

200 غرام صدر دجاج مقطّع

ملح

سكر ثلث ملعقة صغيرة

كوب بصل أخضر مفروم

ثوم مفروم

ربع كوب صلصة صويا

زيت زيتون ثلث كوب

4 حبات بيض