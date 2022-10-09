أرز بالدجاج على الطريقة الصينية...

من المطبخ الصيني نقدم لك طريقة تحضير أرز بالدجاج بهذه الوصفة السهلة والشهية، حسب «أطيب طبخة».
المكوّنات
250 غرام أرز حبة قصيرة
حبة جزر مبشور
ربع كوب ذرة مسلوقة
كوب فاصوليا خضراء
ربع كوب بازلاء
2 كرفس مفروم
200 غرام صدر دجاج مقطّع
ملح
سكر ثلث ملعقة صغيرة
كوب بصل أخضر مفروم
ثوم مفروم
ربع كوب صلصة صويا
زيت زيتون ثلث كوب
4 حبات بيض
طريقة التحضير
- سخّني ملعقتين كبيرتين من الزيت فى مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم وقلبيه حتى يذبل.
- وأضيفي قطع الدجاج وقلبيها لـ5 دقائق ثم ارفعيها من المقلاة وضعيها فى طبق جانبًا.
- وفي المقلاة نفسها، ضعي ملعقة كبيرة الزيت ثم أضيفى الذرة، الجزر، الفاصوليا، البازلاء والكرفس، أضيفي ربع ملعقة صغيرة من الملح وقلبى المكونات لـ3 دقائق. إرفعي الخضار من المقلاة وضعيها في طبق جانبًا وبعدها أضيفي الكمية المتبقية من الزيت والبيض. قلّبي المكونات حتى تتداخل.
- ثم أضيفي الأرز إلى البيض وقلبي المكونات وزيدي صلصة الصويا واستمري فى تقليب المكونات لـ3 دقائق.
أعيدي صدور الدجاج والخضار إلى الأرز. قلبي المكونات. وأخيرًا غطّي المقلاة واتركيها على النار لـ5 دقائق، ثم قدمي الطبق ساخنًا.
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