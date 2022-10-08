Atwasat

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 01:29 مساء
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
العصيدة طبق تقليدي يقدم في المناسبات الاجتماعية في ليبيا (الإنترنت)
alwasat radio

العصيدة من الحلوى الليبية الشهيرة ويكثر تحضيرها في يوم المولد النبوي الشريف.

لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بالفيديو لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات
كوبا مياه
كوبا دقيق
رب
زيت زيتون
عسل
ملح
زبدة

طريقة التحضير
- بوضع قِدر الطبخ على النار وبه كمية من الماء حسب كمية الدقيق، وبعد أن يغلى الماء يضاف إليه قليل من الملح ويدفع بالدقيق بعد غربلته بالغربال مع التحريك المستمر بقطعة من الخشب تسمى المعصدة وعادة ما يكون مغرف العصيدة أصغر من معصدة البازين وتقلب جيدًا حتى تكتسب العجينة قوامًا متماسكًا وتعصد عدة مرات.
- ترفع من النار وتوضع في طبق التقديم بعد دهنه بقليل من الزيت حتى لا تلتصق به العجينة «يفضل أن تكون من الفخار أو الخشب».
- تكور باليد وتعمل لها فجوة في الوسط، يصب فيها العسل أو الرُب حسب الرغبة، وحول كتلة العصيدة يصب الزبد أو السمن، والمتبع هو استعمال الرب مع الزبد أو العسل مع السمن وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية

عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل

فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة ...
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»

رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا

بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا
جريدة «الوسط»: «مذكرة التفاهم» تعزز حالة «اللاتفاهم» بين الليبيين

جريدة «الوسط»: «مذكرة التفاهم» تعزز حالة «اللاتفاهم» بين الليبيين
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة
جلاش باللحم في 35 دقيقة
كرانشي كيك
كرانشي كيك
فتة لبنانية بالحمص
فتة لبنانية بالحمص
بسكويت اللوز والشوكولاتة
بسكويت اللوز والشوكولاتة
السمك المشوي بالثوم
السمك المشوي بالثوم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة...
كفتة مغربية بالحامض
كفتة مغربية بالحامض...
صينية سمك على الطريقة الإيطالية
صينية سمك على الطريقة الإيطالية...
مكدوس سوري
مكدوس سوري...
مهلبية بالجيلي
مهلبية بالجيلي...
المزيد
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي...
حمام شهي بحشوة الفريك
حمام شهي بحشوة الفريك...
كيك الزبادي بالجوز هند
كيك الزبادي بالجوز هند...
السمك المشوي بالثوم
السمك المشوي بالثوم...
بسكويت اللوز والشوكولاتة
بسكويت اللوز والشوكولاتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط