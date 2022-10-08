بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

القاهرة - بوابة الوسط

العصيدة من الحلوى الليبية الشهيرة ويكثر تحضيرها في يوم المولد النبوي الشريف.

لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بالفيديو لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات

كوبا مياه

كوبا دقيق

رب

زيت زيتون

عسل

ملح

زبدة