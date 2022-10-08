بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي...

العصيدة من الحلوى الليبية الشهيرة ويكثر تحضيرها في يوم المولد النبوي الشريف.
لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بالفيديو لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».
المكونات
كوبا مياه
كوبا دقيق
رب
زيت زيتون
عسل
ملح
زبدة
طريقة التحضير
- بوضع قِدر الطبخ على النار وبه كمية من الماء حسب كمية الدقيق، وبعد أن يغلى الماء يضاف إليه قليل من الملح ويدفع بالدقيق بعد غربلته بالغربال مع التحريك المستمر بقطعة من الخشب تسمى المعصدة وعادة ما يكون مغرف العصيدة أصغر من معصدة البازين وتقلب جيدًا حتى تكتسب العجينة قوامًا متماسكًا وتعصد عدة مرات.
- ترفع من النار وتوضع في طبق التقديم بعد دهنه بقليل من الزيت حتى لا تلتصق به العجينة «يفضل أن تكون من الفخار أو الخشب».
- تكور باليد وتعمل لها فجوة في الوسط، يصب فيها العسل أو الرُب حسب الرغبة، وحول كتلة العصيدة يصب الزبد أو السمن، والمتبع هو استعمال الرب مع الزبد أو العسل مع السمن وتصبح جاهزة للتقديم.
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