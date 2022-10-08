حمام شهي بحشوة الفريك...

يقبل الكثير منا على تناول الحمام المحشي، وتختلف الحشوة ما بين الأرز والفريك، واليوم نقدم لك أسهل طريقة لتحضير الحمام بالفريك، حسب «شهية».
المكونات
2 كوب فريك
2 حمام جاهز للحشو
كوبان صلصة
كوبان مرقة
حبة بصل مفروم
2 فصان ثوم مفروم
زبد مكعبات
ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة كزبرة
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة نعناع جاف
ملعقة صغيرة سبع بهارات
ملعقة صغيرة بابريكا
طريقة التحضير
- تبلي الحمام بنصف خليط الملح والفلفل والقرفة والبهارات السبعة والبابريكا والنعناع المجفف.
- ضعي الزبد في طاسة ليذوب ثم شوحي فيه البصل وبعده الثوم حتى يتغير اللون، ثم يوضع الفريك ويتحمر جيدًا ونتبله بنفس تتبيلة الحمام بكل أنواع البهارات السابق ذكرها.
- ثم ضعي الصلصة على الفريك ثم المرقة وقلبي جيدًا، ثم ارفعيه من على النار.
- وبعدها ضعي الفريك في قالب الفرن ثم اغرزي الحمام بداخله وغطيه بالفويل واخبزيه 40 دقيقة، أول 20 دقيقة على حرارة 200 درجة، ثم ارفعي الفويل واخفضي درجة الحرارة إلى 180 درجة، واتركيه في الفرن 20 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
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