حمام شهي بحشوة الفريك

القاهرة - بوابة الوسط

يقبل الكثير منا على تناول الحمام المحشي، وتختلف الحشوة ما بين الأرز والفريك، واليوم نقدم لك أسهل طريقة لتحضير الحمام بالفريك، حسب «شهية».

المكونات

2 كوب فريك

2 حمام جاهز للحشو

كوبان صلصة

كوبان مرقة

حبة بصل مفروم

2 فصان ثوم مفروم

زبد مكعبات

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة نعناع جاف

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملعقة صغيرة بابريكا