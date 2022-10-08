كيك الزبادي بالجوز هند...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كيكة الزبادي الشهية مع جوز الهند لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
2 كوب دقيق
كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
ثلاث بيضات
ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر
رشة بيكربونات الصودا
كوب ونصف لبن زبادي
كوب زيت ذرة
جوز هند، بحسب الرغبة
طريقة التحضير
- امزجي المكونات السائلة معًا حتى تتجانس تمامًا، ومنآ ثم ابدئي بإضافة المكونات الجافة بعد خلطها معًا.
- صبي المزيج في صينية مدهونة بالزبدة وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 مدة تراوح بين 35 و45 دقيقة.
- رشي الوجه بجوز الهند أو الفستق الحلبي أو أي زينة ترغبين فيها، مثل سكر البودرة وبرش الليمون أو البرتقال وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات