كيك الزبادي بالجوز هند

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كيكة الزبادي الشهية مع جوز الهند لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

2 كوب دقيق

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ثلاث بيضات

ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر

رشة بيكربونات الصودا

كوب ونصف لبن زبادي

كوب زيت ذرة

جوز هند، بحسب الرغبة