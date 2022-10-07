تعرفي معنا إلى طريقة تحضير السمك المشوي بالثوم، لتعديه لكل أفراد أسرتك.
المقادير:
2 كيلو سمك
ملعقة بهارات سمك كبيرة
ملعقتان زيت زيتون كبيرة
10 فصوص ثوم مفروم
نص ملعقة فلفل أسود صغيرة
ملعقة أوريجانو كبيرة
ملعقة كمون صغيرة
ملعقة كسبرة صغيرة
ملعقة ملح كبيرة
ثمرة ليمون
ربع كوب من الخل الأبيض
طريقة التحضير
ينظف السمك من القشور والخياشيم.
ينقع السمك في محلول خل وليمون وملح لمدة قصيرة
يصفى السمك من المحلول حتى يجف.
نخلط المكونات السابقة ما عدا الثوم والليمون ونتبل السمك من الداخل والخارج.
نقطع الثوم والليمون شرائح رقيقة ثم نصنع شقوق في جسم السمك ونقوم بسكب قليل من زيت الزيتون به، ثم نضع شرائح الليمون والثوم داخل تلك الشقوق.
نشعل الفرن ونضبطه على درجة 180 ونتركه يسخن قبل إدخال السمك.
يغلف السمك بورق الزبدة ثم يوضع في صينية ويدخل الفرن.
بعد 30 دقيقة نخرج السمك ونزيل ورق الزبدة ونعيده للفرن لنحو 10 دقائق.
يقدم السمك المشوي وهو ساخن.. وصحتين.
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