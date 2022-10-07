السمك المشوي بالثوم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير السمك المشوي بالثوم، لتعديه لكل أفراد أسرتك.

المقادير:

2 كيلو سمك

ملعقة بهارات سمك كبيرة

ملعقتان زيت زيتون كبيرة

10 فصوص ثوم مفروم

نص ملعقة فلفل أسود صغيرة

ملعقة أوريجانو كبيرة

ملعقة كمون صغيرة

ملعقة كسبرة صغيرة

ملعقة ملح كبيرة

ثمرة ليمون

ربع كوب من الخل الأبيض

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