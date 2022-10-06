بسكويت اللوز والشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت اللوز من أنواع البسكويت أو البيتي فور المشهورة وسهلة التحضير ويمكنك تزينها بالشوكولاتة لإعطاء طعم شهي ولذيذ، تعلمي طريقته معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب سكر.

كوب لوز دقيق.

نصف كوب دقيق.

رشة ملح.

بياض 4 بيضات.

كوب زبدة مذابة.

ربع ملعقة نكهة اللوز.

لوز مبشور ومحمص.

شوكولاتة للتزين.