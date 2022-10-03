خبز إيطالي من صنع يديك

القاهرة - بوابة الوسط

حضري الخبز الإيطالي الشهير في مطبخك كالمحترفات، تعرفي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

5 أكواب دقيق

معلقة صغيرة ملح

2 معلقة كبيرة خميرة فورية

2 معلقة كبيرة سكر

2 كوب ماء دافئ

3 معلقة كبيرة حبة الشيا للتزين

3 معلقة كبيرة شوفان للتزين