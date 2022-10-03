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خبز إيطالي من صنع يديك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 05:05 مساء
خبز إيطالي من صنع يديك
حضري الخبز الإيطالي الشهير في مطبخك كالمحترفات (الإنترنت)
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حضري الخبز الإيطالي الشهير في مطبخك كالمحترفات، تعرفي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
5 أكواب دقيق
معلقة صغيرة ملح
2 معلقة كبيرة خميرة فورية
2 معلقة كبيرة سكر
2 كوب ماء دافئ
3 معلقة كبيرة حبة الشيا للتزين
3 معلقة كبيرة شوفان للتزين

طريقة التحضير
- في وعاء نضع 4 أكواب دقق مع السكر و الخميرة والملح ويقلب جيدا، ثم إضافة الماء الساخن وتعجن جيدا.
- في وعاء عميق يدهن بقليل من الزيت نضع الجينة وتغطى بستريتش ثم بالفوطة وتترك لمدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى تخمر.
- تكور العجينة بطريقة فيها حرس شديد من دون أن يخرج الهواء منها ثم توضع في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.
- يغطى العجين بفوطة وتترك لتخمر مرة أخرى لمدة ساعة، ثم تدهن بقليل من الزيت، ويرش على الوجه دقيق أبيض أو دقيق ذرة.
- باستخدام المقص نقوم بعمل حرف X على الخبز ثم ترش بحبة الشيا أو الشوفان أو تترك سادة.
- يدخل الخبز الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.
- عندما يصبح لون قاع الخبز ذهبي يتم إشعال الشواية قليلا حتى يأخذ اللون المطلوب من الوجه، ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد ثم يقطع.
 

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