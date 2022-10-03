كيك التمر واللوز...

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير حلوى شهية لأسرتك من التمر واللوز تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
2 كوب دقيق أبيض/ أو دقيق ذرة.
كوب ماء.
3/4 كوب زيت عباد الشمس.
2 ملعقة كبيرة خل.
ملعقة كبيرة بيكينغ بودر.
1/2 ملعقة صغيرة بيكينغ صودا.
1/2 كوب سكر أبيض أو بني.
1/2 كوب معجون تمر 10 تمرات مطحونين.
3 ملعقة لوز مجروش 10 لوز مطحون.
ملعقة كبيرة سكر بودرة للتزين.
طريقة التحضير
- في كبة نقوم بفرم التمر جيدً، وفي وعاء نضع الدقيق والبيكينغ بودر والبيكينغ صودا ورشة ملح واللوز المجروش.
- في الخلاط نضع الماء والزيت والفانيليا والسكر والخل والتمر والنسكافيه، نضرب المكونات جيدًا ثم نسكب الخليط السائل على الخليط الجاف بالتدريج ونقلبهم جيدًا.
- في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة نسكب بها خليط الكيك وتدخل فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى تمام النضج، وتصبح جاهزة للتقديم.
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