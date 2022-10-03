كيك التمر واللوز

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير حلوى شهية لأسرتك من التمر واللوز تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

2 كوب دقيق أبيض/ أو دقيق ذرة.

كوب ماء.

3/4 كوب زيت عباد الشمس.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة بيكينغ بودر.

1/2 ملعقة صغيرة بيكينغ صودا.

1/2 كوب سكر أبيض أو بني.

1/2 كوب معجون تمر 10 تمرات مطحونين.

3 ملعقة لوز مجروش 10 لوز مطحون.

ملعقة كبيرة سكر بودرة للتزين.