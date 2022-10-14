معكرونة بالكبدة

القاهرة - بوابة الوسط

إليك طريقة تحضير المعكرونة الشهية مع الكبدة لتعدها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

½ كيلو معكرونة مسلوقة.

½ كيلو كبدة بلدي مقطع صغير.

2 عدد فلفل رومي مقطع قطع صغيرة.

4 فص ثوم مفرومة.

بصلة مقطعة قطعًا صغيرة.

حبة فلفل حار مقطعة قطعًا صغيرة.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة كسبرة جافة.

كيلو طماطم عصير.

½ كوب زيت.