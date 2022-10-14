معكرونة بالكبدة

إليك طريقة تحضير المعكرونة الشهية مع الكبدة لتعدها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
½ كيلو معكرونة مسلوقة.
½ كيلو كبدة بلدي مقطع صغير.
2 عدد فلفل رومي مقطع قطع صغيرة.
4 فص ثوم مفرومة.
بصلة مقطعة قطعًا صغيرة.
حبة فلفل حار مقطعة قطعًا صغيرة.
ملعقة كبيرة فلفل أسود.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة صغيرة كسبرة جافة.
كيلو طماطم عصير.
½ كوب زيت.
طريقة التحضير
- في طنجرة على النار نضع الزيت والبصل ونقلبه حتى يذبل ثم نضع الطماطم.
- نترك الطماطم حتى تتسبك ونتبلها بالملح والفلفل.
- نقلب المعكرونة المسلوقة مع الصلصة ونرفعها من على النار.
- في طنجرة أخرى على النار نضع الزيت ونقلب معه الكبدة، ثم نضيف الثوم ونقلبهم ونتبل الكبدة بالملح والفلفل والكسبرة.
- ونضيف الفلفل الرومي والحار حسب الرغبة
- نضع المكرونة في الطبق، وعليها الكبدة وتصبح جاهزة للتقديم.
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