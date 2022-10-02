فطيرة سجق وفلفل...

تعرفي معنا على طريقة تحضير فطيرة السجق مع الفلفل الملون وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
3 كوب دقيق.
¼ كوب زيت.
رشة ملح.
رشة سكر.
1 ½ كوب ماء للعجن.
للحشو
½ كيلو سجق بلدي مقطع ومتشوح.
كوب فلفل ألوان مشكل مقطع قطع صغيرة.
½ كوب زيتون أخضر شرائح.
كوب جبن موتزاريلا.
كوب جبن شيدر مبشور.
طريقة التحضير
- فى وعاء نضع الدقيق والملح والسكر ورشة زيت والماء ونعجن جيدًا إلى أن نحصل على عجينة طرية.
- نغطيها ونتركها ربع ساعة ترتاح ثم نقسمها لكرة كبيرة وكرة صغيرة.
- ونفردها بالنشابة والزيت ونضع العجينة الكبيرة وفوقها الصغيرة، ونضع الحشو ونطويها وتوضع في الصينية.
- ونضع فوقها الحشو مرة أخرى وتدخل الفرن على حرارة عالية جدًا إلى أن يصبح لونها ذهبيًا وتصبح جاهزة للتقديم.
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