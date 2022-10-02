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فطيرة سجق وفلفل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 12:14 مساء
فطيرة سجق وفلفل
فطيرة شهية من السجق والجبن والفلفل الملون (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير فطيرة السجق مع الفلفل الملون وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 كوب دقيق.
¼ كوب زيت.
رشة ملح.
رشة سكر.
1 ½ كوب ماء للعجن.
للحشو
½ كيلو سجق بلدي مقطع ومتشوح.
كوب فلفل ألوان مشكل مقطع قطع صغيرة.
½ كوب زيتون أخضر شرائح.
كوب جبن موتزاريلا.
كوب جبن شيدر مبشور.

طريقة التحضير
- فى وعاء نضع الدقيق والملح والسكر ورشة زيت والماء ونعجن جيدًا إلى أن نحصل على عجينة طرية.
- نغطيها ونتركها ربع ساعة ترتاح ثم نقسمها لكرة كبيرة وكرة صغيرة.
- ونفردها بالنشابة والزيت ونضع العجينة الكبيرة وفوقها الصغيرة، ونضع الحشو ونطويها وتوضع في الصينية.
- ونضع فوقها الحشو مرة أخرى وتدخل الفرن على حرارة عالية جدًا إلى أن يصبح لونها ذهبيًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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