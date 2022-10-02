فطيرة سجق وفلفل

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير فطيرة السجق مع الفلفل الملون وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 كوب دقيق.

¼ كوب زيت.

رشة ملح.

رشة سكر.

1 ½ كوب ماء للعجن.

للحشو

½ كيلو سجق بلدي مقطع ومتشوح.

كوب فلفل ألوان مشكل مقطع قطع صغيرة.

½ كوب زيتون أخضر شرائح.

كوب جبن موتزاريلا.

كوب جبن شيدر مبشور.